Зеленський вніс в Раду законопроект про демобілізацію строковиків — Finance.ua

Зеленський вніс в Раду законопроект про демобілізацію строковиків
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект про демобілізацію військових строкової служби.
Про це повідомляється на сайті ВРУ.
Законопроектом пропонується установити, що під час проведення мобілізації військовослужбовці строкової служби, строк військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки звільняються зі служби у запас у строки, визначені указом президента.
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