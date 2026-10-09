Україна отримає від Фінляндії термінову військову допомогу на мільйон євро

Фінляндія терміново надає Україні 35-ий пакет військової допомоги. Це оборонний продукт з запасів Збройних сил країни.

Про це повідомляється на сайт і Міністерства оборони Фінляндії.

Президент Фінляндії Александер Стубб за пропозицією уряду 9 жовтня схвалив передачу Україні 35-го пакета військової допомоги.

Загальна вартість пакету, що зараз постачається Україні, становить близько 1 мільйона євро, йдеться у повідомленні.

Він містить один оборонний продукт, переданий із запасів Фінських збройних сил.

З оперативних міркувань та для забезпечення доставки до місця призначення, детальніша інформація про зміст допомоги засекречена.

Під час прийняття рішення про допомогу враховувалися як потреби України, так і ресурси Фінських збройних сил, кажуть у фінському оборонному відомстві.

Фінляндія вже розпочала підготовку до наступного, ширшого пакету.

Загальна вартість оборонних матеріалів, які Фінляндія поставила Україні, вже досягла 3,6 мільярда євро.