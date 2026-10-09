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Велика Британія виділить Україні понад $70 млн на підготовку до зими

Казна та Політика
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Велика Британія надасть Україні 54 млн фунтів стерлінгів (близько $71,3 млн) на підтримку енергетичної системи та допомогу населенню напередодні зими. Про це оголосив міністр закордонних справ Ед Мілібенд під час свого першого візиту до Києва на цій посаді.
Про це повідомляє сайт британського уряду, передає Укрінформ.
Кошти спрямують на енергетичну та гуманітарну підтримку, щоб допомогти українцям пережити зиму в умовах російських атак, які спричиняють перебої з електропостачанням у громадах.
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«Ми солідарні з народом України не лише тому, що вона є передовою лінією безпеки Європи та НАТО, а й тому, що перебуває в центрі глобальної боротьби за відстоювання принципів справедливості та верховенства права. Моє послання путіну чітке: ви не зможете перечекати нас. Доки ви не оберете шлях миру, Велика Британія не припинить підтримувати Україну, наші цінності та нашу національну безпеку. Ви й надалі залишатиметеся ізгоєм», — заявив міністр закордонних справ Ед Мілібенд.

На що спрямують 54 млн фунтів допомоги

20 млн фунтів стерлінгів ($26,4 млн) підуть на підтримку енергетичної безпеки України.
Кошти спрямують, зокрема, на фінансування бригад, які здійснюють аварійні ремонти української енергосистеми після російських ударів, а також на закупівлю резервних генераторів та сонячних електростанцій на випадок відключень електроенергії, та на нові технології, які допоможуть Україні диверсифікувати джерела енергопостачання.
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Ще 34 млн фунтів стерлінгів ($44,9 млн) спрямують на забезпечення опалення й водопостачання для українських сімей напередодні зими.
Також кошти використають для надання прямої грошової допомоги у співпраці з урядом України та гуманітарними партнерами на місцях, зокрема ЮНІСЕФ, УВКБ ООН та Українським Червоним Хрестом.
За матеріалами:
Укрінформ
Енергетика
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