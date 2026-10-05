Велика Британія відкриває нові програми для біженців

Уже в жовтні 2026 року Велика Британія запускає нові легальні маршрути для біженців. Вони мають дати людям, які не можуть повернутися додому через війну чи переслідування, можливість безпечно переїхати до країни без нелегального перетину Ла-Маншу.

Пріоритет у межах програм планують надавати, зокрема, вразливим афганським жінкам і дівчатам, палестинцям, людям з інвалідністю та іншим категоріям, які потребують захисту.

Про відповідні зміни має оголосити міністерка внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд. Новий підхід передбачає поєднання контрольованої міграційної політики з розширенням безпечних і законних способів в’їзду до країни.

Які програми запускають

Оновлення охоплять кілька напрямів. Серед них — спонсорство з боку громад і благодійних організацій, підтримка з боку університетів, відновлення програми переселення вразливих біженців, а з весни 2027 року — окремий маршрут за участю роботодавців.

Спільна мета цих програм — створити легальні способи переїзду для людей, які потребують захисту.

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Спонсорство громад і благодійних організацій

Із жовтня благодійні та неприбуткові організації зможуть подавати заявки на статус спонсора для біженців.

Спонсори повинні будуть забезпечити новоприбулих житлом, допомогти з адаптацією, доступом до місцевих послуг та пошуком роботи.

Перші прибулі за цим маршрутом очікуються восени 2027 року. Спочатку програма буде розрахована на сотні людей на рік. Надалі кількість учасників можуть збільшити до кількох тисяч, якщо уряд побачить, що механізм працює без надмірного навантаження на місцеві органи влади.

Підтримка з боку університетів

Окремий маршрут передбачатиме участь університетів. Вони зможуть підтримувати приїзд біженців для навчання, а також допомагати їм із житлом та адаптацією.

Водночас конкретні умови участі, перелік навчальних закладів, вимоги до кандидатів і порядок подання заяв мають визначити окремими правилами.

Програма переселення

Уряд планує відновити UK Resettlement Scheme — програму переселення вразливих біженців. Нові заявки за нею не приймали з грудня 2024 року.

Після відновлення пріоритет матимуть, зокрема, жінки та дівчата у вразливому становищі, люди з інвалідністю та інші особи, які потребують особливого захисту.

Кандидатів визначатимуть міжнародні гуманітарні організації, зокрема Агентство ООН у справах біженців та International Refugee Assistance Project. Тобто це не буде звичайна візова програма, на яку можна самостійно подати заявку без відповідного направлення.

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Серед учасників нових маршрутів очікують близько чверті афганських жінок і дівчат та палестинських біженців.

Також пріоритет можуть отримати люди з інвалідністю, сім’ї, які мають можливість приїхати разом, та біженці, яких визначать міжнародні гуманітарні організації.

Водночас автоматичного переселення всіх членів розширеної родини програми не передбачатимуть. Можливість возз’єднання залежатиме від конкретних умов.

Які перевірки проходитимуть біженці

Перед отриманням дозволу на переселення кандидати проходитимуть перевірки безпеки та кримінального минулого.

Вони можуть включати встановлення особи, перевірку документів і біографічних даних, а також з’ясування можливих зв’язків із терористичною чи іншою злочинною діяльністю.

Після проходження перевірок людина зможе отримати дозвіл на в’їзд і проживання у Великій Британії в межах відповідної програми.

Окремий маршрут для працевлаштування

Навесні 2027 року британський уряд очікує запуск ще одного маршруту — за участю роботодавців.

Компанії зможуть виступати спонсорами для біженців, допомагати їм із переїздом, житлом, працевлаштуванням та інтеграцією.

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Від гуманітарного переселення цей механізм відрізнятиметься тим, що буде безпосередньо пов’язаний із роботою. Учасник повинен буде відповідати вимогам програми та мати можливість працювати на відповідній посаді.

Деталі, зокрема перелік роботодавців і вимоги до професійної кваліфікації, мають оприлюднити ближче до початку прийому заявок.

Скільки людей зможуть приїхати

Спочатку кількість учасників нових програм буде обмеженою — йдеться про сотні людей на рік. Надалі її можуть збільшити до кількох тисяч.

Точну щорічну квоту визначатиме британський уряд. Серед факторів — можливості місцевих громад, наявність житла, ресурси соціальних служб та загальний рівень нелегальної міграції. Тому відповідність критеріям вразливості не означатиме автоматичного переселення до Великої Британії.

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Експерти з питань міграції та благодійні організації вже зазначали, що сотень місць може бути недостатньо для суттєвого впливу на кількість людей, які намагаються потрапити до країни нелегальними маршрутами. На їхню думку, ефективність безпечних шляхів залежатиме, зокрема, від того, наскільки широким буде доступ до них.

Чи стосуються нові програми українців

Для громадян України у Великій Британії вже діють окремі механізми. Зокрема, Homes for Ukraine та Ukraine Permission Extension.

Нові програми переселення насамперед орієнтовані на інші категорії біженців — зокрема афганських жінок і дівчат, палестинців та інших вразливих людей. Вони не означають автоматичного скасування чи заміни чинних українських програм.