В Україні спростили бронювання працівників на оборонних підприємствах — Finance.ua

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В Україні спростили бронювання працівників на оборонних підприємствах

Казна та Політика
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В Україні спростили бронювання працівників на оборонних підприємствах
В Україні спростили бронювання працівників на оборонних підприємствах
У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України оновили критерії для бронювання людей, що залучені до виробництва зброї.
Про це повідомляє пресслужба Мінстратегпрому.
Ідеться про два варіанти бронювання: від 50% військовозобов'язаних працівників та до 50% включно.
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«Рішення про відповідність підприємства цим критеріям приймається робочою групою, утвореною Мінстратегпромом та представниками інших заінтересованих органів державної влади», — сказано в повідомленні.

Варіант 1. Від 50% працівників, незалежно від військово-облікової спеціальності.

Тут ідеться про підприємства, установи і організації, які виробляють товари для військових, розробляють, модернізують та ремонтують військову та спеціальну техніку та запчастини до неї, виготовляють боєприпаси й інші продукти оборонного призначення. Мають відповідати обом критеріям.
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Критерії:
1. Підприємство має бути в стадії виконання контракту з держзамовником у сфері оборони, або бути співвиконавцем такого контракту.
2. Понад 50% від загального обсягу виробництва — це товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період).

Варіант 2. До 50% військовозобов'язаних працівників (включно).

Для підприємств, що працюють у сфері промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності. Мають відповідати трьом з п’яти зазначених далі критеріїв.
Критерії:
1. Підприємство має бути в стадії виконання контракту з держзамовником у сфері оборони, або бути співвиконавцем такого контракту.
2. Понад 50% від загального обсягу виробництва — це товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період).
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3. Підприємство має бути включене до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), відповідно до Закону України від 17.07.2020 № 808-IX «Про оборонні закупівлі».
4. Підприємство має брати участь у реалізації завдань і заходів, передбачених державними цільовими програмами у літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності.
5. Підприємство має виготовляти товари, виконувати роботи і надавати послуги для підприємств ОПК (які, в свою чергу, використовують їх для виготовлення товарів оборонного призначення).

Алгоритм дій

Для підприємств з метою бронювання працівників (однаковий для обох варіантів):
1. Надіслати лист-звернення до Мінстратегпрому разом із додатками — документами, викладеними нижче, на підтвердження відповідності цим критеріям;
2. За результатами розгляду Мінстратегпромом ухвалюється відповідне рішення згідно з вимогами Наказу Мінстратегпрому від 23.02.2023 № 27.
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Для підприємств ОПК: якщо підприємство відповідає критеріям, і Мінстратегпром ухвалює відповідне рішення, його визнають критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. І це є підставою для подальшого бронювання.
Для підприємств у сфері промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності: рішення про відповідність критеріям є одним із кроків на шляху до бронювання.

Бронювання від мобілізації: все, що треба знати 🧐

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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