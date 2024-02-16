Нардеп пояснив, чому варто залишити опцію бронювання працівників від мобілізації — Finance.ua

Нардеп пояснив, чому варто залишити опцію бронювання працівників від мобілізації Сьогодні 16:30 — Казна та Політика

Нардеп пояснив, чому варто залишити опцію бронювання працівників від мобілізації

Голова економічного комітету ВР Дмитро Наталуха вважає, що підприємства повинні мати змогу бронювати працівників для того, аби бізнес працював і платив податки.

Про це політик розповів у інтерв'ю Укрінформу

За його словами, це важливо для того, аби підприємства не зупинялися через нестачу працівників.

«Стає бізнес — стає, на жаль, виплата. Стає виплата — військові залишаються без зарплати. Тому потрібно знайти якусь точку рівноваги, яка продовжить мобілізаційні процеси», — пояснив нардеп.

Він зазначив, що платіж може становити 20 тис. грн на місяць за одну людину.

«За нашими прорахунками, якщо лишається середня цифра у 20 тисяч за стратегічного працівника, це може принести від 203 млрд гривень в бюджет до 520 млрд. Це плюс-мінус 700 тис. — 1,5 млн людей», — сказав Наталуха.

Політик нагадав, що військові отримують зарплати з податків українців, а не з міжнародної допомоги.

«Тут є кілька проблем, які ми намагаємося розв’язати. Перша проблема — це якраз питання залежності від зовнішнього фінансування. Модель збільшення військового внеску, військового збору добровільно за конкретного працівника дає змогу фактично не зважати на зовнішній фактор. Хто буде президентом США, який настрій буде в Орбана — ми завдяки власному українському бізнесу почнемо акумулювати додаткові фінансові ресурси для того, щоб забезпечувати військо. Тому це відповідь на те, чи має місце бронь на військовий збір. Це перша історія. Друга — ти не платиш незрозуміло куди. Тому що військовий збір, ці гроші йдуть винятково на військовий збір, мають цільове призначення. Третя історія — все одно Збройні Сили забезпечуються винятково з українських податків. У нас з усіх наших партнерських грошей жодна копійка на військо не йде», — пояснив Наталуха важливість даної опції.

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Він наголосив, що відсутність прив’язки до зарплати є справедливим підходом.

Відповідаючи на запитання про те, чому в Раді досі не зареєстровано відповідного законопроєкту, Наталуха сказав, що це може бути й рішення уряду.

«Чому немає законопроєкту? Тому що ми не впевнені, що це має йти через законопроєкт. Можливо, на рівні Кабміну це можна зробити, на рівні рішення уряду», — сказав він.

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