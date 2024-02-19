Хто скористається бронюванням за гроші? Нардеп повідомив перші деталі проєкту — Finance.ua
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Хто скористається бронюванням за гроші? Нардеп повідомив перші деталі проєкту

Казна та Політика
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Хто скористається бронюванням за гроші? Нардеп повідомив перші деталі проєкту
Хто скористається бронюванням за гроші? Нардеп повідомив перші деталі проєкту
Сплачувати по 20 тис грн за бронювання працівника готові компанії, які надають послуги фінансового характеру, страхування, консалтингу, юридичні, ІТ-послуги. В той самий час така перспектива «не радує» підприємства, де працюють руками.
Про це повідомив в інтерв'ю «Главкому» голова економічного комітету Дмитро Наталуха.
«Чим більше у тебе працівників і чим більше ця робота залежить від механічності, тобто роботи руками, тим менше ти готовий сплачувати якусь фіксовану суму. Умовно кажучи, якщо це якісь великі заводи, на яких працюють тисячі робітників або навіть великі ритейл-мережі, там не надто радіють перспективі сплачувати 20 тис. грн за право збереження одного критичного працівника на своїй посаді. А ті організації, які переважно надають послуги фінансового характеру, страхування, консалтингу, юридичні, ІТ-послуги, — готові до цього», — розповів депутат про результати анкетування.
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Наталуха наголосив, що деякі «айтішники» готові платити за працівника до 50 тис. грн. Він додав, що лунала пропозиція щодо щоб більшої фіксованої ставки для компаній з більшими оборотами, і меншою — для компаній з меншими оборотами.
«Це чиста економічна теорія, тут немає нічого персонального: ступінь замінності на великих підприємствах значно більший, ніж у маленьких колективах», — підкреслив нардеп.
Наталуха як приклад навів СТО, де спеціаліст із «золотими руками» може виконувати роботу, яка не під силу іншим, та передати свої навички, але це потребує часу.
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Раніше повідомлялось, що народні депутати готують законопроєкт щодо зміни підходу до бронювання військовозобов'язаних. Вони пропонують ввести щомісячний платіж, який гарантує відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.
Один з законопроєктів щодо бронювання розробляється за участі голови економічного комітету Верховної Ради Дмитра Наталухи. Його суть полягає у бронюванні підприємствами з «білими» зарплатами без заборгованостей зі сплати податків персоналу за фіксовану щомісячну суму (попередньо — 20 тис. грн.). Це стосуватиметься всіх підприємств, але є й обмеження — забронювати можна буде не більше 50% працівників і не більше, ніж на рік кожного.
Альтернативна модель бронювання розробляється в Офісі президента заступником його голови Ростиславом Шурмою. Вона передбачає бронь для працівників, які просто платять податки з зарплати, розмір якої - від 30−35 тис. грн на місяць.

Бронювання від мобілізації: все, що треба знати 🔍

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