Законопроєкт про управління житловим фондом зареєстровано в Раді

Верховна Рада у понеділок зареєструвала законопроєкт № 16209 «Про управління житловим фондом».

«Це ще один крок у трансформації реформи житлової політики України на практичні заходи управління, утримання та збереження житлових будинків», — прокоментував почесний президент громадської організації Housing Ukraine, екс-голова правління Держмолодьжитло Сергій Комнатний у лінкедин.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту є створення цілісної правової основи управління житловим фондом, за якої для кожного будинку зрозуміло, хто ним управляє, хто оплачує послуги і хто відповідає за його стан.

Зокрема, законопроєкт пропонує запровадити облік житлового фонду та Систему управління багатоквартирними будинками з Реєстром управління багатоквартирними будинками; розмежувати обов’язки власника, користувача житла, набувача об’єкта в новозбудованому будинку та замовника будівництва щодо оплати послуг і утримання майна; встановити відкриту процедуру визначення першого управителя новозбудованого будинку та гарантувати право співвласників у будь-який час змінити управителя тощо;

Законопроєктом також передбачені запобіжні заходи для споживачів.

«Її розробка є важливим результатом нашої спільної роботи в рамках проєкту TEAM. Через обмін з естонськими колегами, консультації та експертний аналіз наша команда співпрацювала з Міністерством над розробкою пропозицій, адаптованих до правової бази та житлового сектору України. Досвід Естонії став цінним орієнтиром, особливо у зв’язку відповідальності співвласника з професійним управлінням і прозорим управлінням. Основна увага була на адаптації відповідних підходів до українських обставин», — зазначив Комнатний.