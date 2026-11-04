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Норвегія виділить $107 млн на залучення інвестицій в оборонну промисловість України

Казна та Політика
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Норвегія виділить $107 млн на залучення інвестицій в оборонну промисловість України
Норвегія виділить $107 млн на залучення інвестицій в оборонну промисловість України
Уряд Норвегії планує спрямувати 1 млрд крон (близько $107 млн) на залучення приватних норвезьких інвестицій в українську оборонну промисловість.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на уряд Норвегії.
Кошти призначені для залучення додаткового приватного норвезького капіталу, який інвестуватимуть в український оборонно-промисловий комплекс.
«Українські оборонні підприємства є лідерами в кількох галузях. Норвезькі інвестиції можуть сприяти ще швидшому розвитку цього сектору, а також надати норвезьким зацікавленим сторонам можливість більш тісно долучитися до цих процесів», — сказав міністр торгівлі та промисловості Сесілі Мюрсет.

Як працюватиме програма інвестицій

Фінансування пропонують передбачити на три роки. Норвезька державна інвестиційна компанія Investinor керуватиме програмою, яка охоплюватиме різні фонди, що працюють у Норвегії та вкладають кошти в українську оборонну промисловість.
«Міцна оборона вимагає потужної оборонної промисловості. А для цього потрібні капітал та інвестиції. Внески уряду Норвегії можуть мобілізувати приватний норвезький капітал для інвестування в українську промисловість та технології. Це партнерство між державним і приватним капіталом забезпечить Україну тим, що їй потрібно для самооборони. І я радий, що Норвегія може до цього долучитися», — акцентував міністр фінансів Єнс Столтенберг.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Норвегія надасть Україні 500 млн норвезьких крон (близько €48 млн) на підтримку енергетичного сектору напередодні зими. Кошти спрямують на відновлення пошкодженої інфраструктури та забезпечення стабільної роботи української енергосистеми.
За матеріалами:
Європейська правда
Інвестиції
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