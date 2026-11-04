Норвегія виділить $107 млн на залучення інвестицій в оборонну промисловість України

Уряд Норвегії планує спрямувати 1 млрд крон (близько $107 млн) на залучення приватних норвезьких інвестицій в українську оборонну промисловість.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на уряд Норвегії.

Кошти призначені для залучення додаткового приватного норвезького капіталу, який інвестуватимуть в український оборонно-промисловий комплекс.

«Українські оборонні підприємства є лідерами в кількох галузях. Норвезькі інвестиції можуть сприяти ще швидшому розвитку цього сектору, а також надати норвезьким зацікавленим сторонам можливість більш тісно долучитися до цих процесів», — сказав міністр торгівлі та промисловості Сесілі Мюрсет.

Як працюватиме програма інвестицій

Фінансування пропонують передбачити на три роки. Норвезька державна інвестиційна компанія Investinor керуватиме програмою, яка охоплюватиме різні фонди, що працюють у Норвегії та вкладають кошти в українську оборонну промисловість.

«Міцна оборона вимагає потужної оборонної промисловості. А для цього потрібні капітал та інвестиції. Внески уряду Норвегії можуть мобілізувати приватний норвезький капітал для інвестування в українську промисловість та технології. Це партнерство між державним і приватним капіталом забезпечить Україну тим, що їй потрібно для самооборони. І я радий, що Норвегія може до цього долучитися», — акцентував міністр фінансів Єнс Столтенберг.