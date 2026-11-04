Хто може отримати додаткові 3 890 грн до пенсії (умови)

Військові пенсіонери можуть отримувати додатково за певних обставин до 3 890 гривень.

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду в Луганській області.

Так, відповідно до пункту «а» статті 16 та пункту «а» статті 24 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб до пенсії за вислугу років та по інвалідності, що призначається особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за Законом.

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Умови

Нараховується надбавка непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім’ї, зокрема:

дітей, які не досягли 18 років,

на кожного непрацездатного члена сім’ї в розмірі 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Непрацюючі особи — це громадяни, які офіційно не зайняті трудовою діяльністю, не служать та не мають інших джерел офіційного доходу від праці.

На кого нараховується надбавка

При цьому надбавка нараховується тільки на тих членів сім’ї, які не одержують пенсійні виплати із солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомогу на дітей одиноким матерям.

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Вибір

За наявності права одночасно на пенсію, зазначені види допомоги і надбавку на непрацездатного члена сім’ї до пенсії по інвалідності за вибором пенсіонера може бути призначено пенсію, державну соціальну допомогу або нараховано на цього члена сім’ї надбавку.

За наявності в сім’ї двох або більше пенсіонерів кожний непрацездатний член сім’ї, який перебуває на їх спільному утриманні, враховується для нарахування надбавки тільки одному з пенсіонерів за їх вибором.

Для призначення надбавки подаються документи:

заява (встановленого зразка);

свідоцтво про народження дитини;

свідоцтво про шлюб;

довідка з навчального закладу про навчання утриманця;

відомості про проживання (разом з годувальником за однією адресою), або інші документи, видані відповідно до чинного законодавства за місцем проживання особи, зокрема органом місцевого самоврядування, що підтверджують такий факт;

рішення суду про встановлення факту перебування непрацездатного члена сім’ї на утриманні померлого годувальника;

документи, які підтверджують, що особа не працює (не провадить діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), не проходить службу, які передбачені пунктом 6 цього розділу;

Також пенсіонери, які на своєму утриманні мають дітей до 18 років, та отримують відповідну надбавку до пенсії, в обов’язковому порядку повинні своєчасно повідомляти управління Пенсійного фонду України за місцем перебування на обліку про факт працевлаштування, поновлення на службі або здійснення підприємницької діяльності.

Раніше у Пенсійному фонді пояснили , чи можна подати заяву на призначення пенсії заздалегідь. Українцям не обов’язково чекати дня досягнення пенсійного віку, щоб подати документи на призначення пенсії. Звернутися із заявою можна не раніше ніж за один місяць до досягнення пенсійного віку. Наприклад, якщо людині виповнюється 60 років у жовтні 2026 року, подати заяву можна вже у вересні, але не раніше відповідної дати.