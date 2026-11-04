Мостові переправи через Дніпро: що очікує Державне агентство з відновлення

Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури України очікує виділення від 1 до 2 млрд грн на сесії Київської міської ради (Київрада) відповідно до домовленостей із Київською міською адміністрацією.

Про це повідомляє interfax.com.ua

Також очікує на виділення коштів із централізованого бюджету для будівництва альтернативних мостових переправ через Дніпро.

«На сьогоднішній день по деяких переправах вже розпочаті роботи, вони ведуться і ми дуже сподіваємося, що ми в рекордні швидкі терміни зможемо їх виконати», — наголосив голова агентства відновлення України Іван Федоров під час брифінгу в Києві у вівторок, передає кореспондент «Інтерфакс-Україна».

За його словами, наразі фінансування безпосередньо на відповідні проєкти не виділено, однак агентство сподівається на його забезпечення протягом наступних декількох тижнів, зокрема перший транш становитиме орієнтовно трохи більше ніж 1 млрд грн на всі мостові переходи.

«Цього буде достатньо для того, щоб розпочати попередню оплату, оформлення всіх інших документів», — додав Федоров.

Він також наголосив, що на деяких ділянках з цих 21 мостових переходів роботи вже ведуться.

Як повідомляв міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник перші альтернативні мостові переправи в Києві, будівництво яких розпочалося в межах урядового проєкту із забезпечення транспортного сполучення, планують ввести в експлуатацію на початку 2027 року.

Калашник зазначив, що урядовий проєкт передбачає оперативне будівництво альтернативних переправ через річки, зокрема через Дніпро, а реалізацію робіт взяла на себе центральна влада.

Зі свого боку міський голова Києва Віталій Кличко зауважував, що Київська міська влада намагається віднайти 1 млрд грн, які уряд рекомендував виділити з міського бюджету на будівництво комбінованих водних переправ через Дніпро та під’їзних шляхів до них, ініціатором відповідного проєкту виступила держава.

У вівторок, 27 жовтня, за підсумками засідання Ради оборони столиці Кличко заявив, що Київ планує спрямувати 1 млрд грн на реалізацію проєкту будівництва комбінованих водних переправ через Дніпро та під’їзних шляхів до них.

Раніше Finance.ua писав, які можуть бути альтернативи мостам: поромні переправи, понтони чи підземні тунелі.