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ЄС готує «обережніший шлях» вступу для України, — Politico

Казна та Політика
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ЄС готує «обережніший шлях» вступу для України, — Politico
ЄС готує «обережніший шлях» вступу для України, — Politico
Європейська комісія закликає Україну суттєво пришвидшити реформи, необхідні для вступу до Європейського Союзу, однак пропонує обережнішу дорожню карту переговорів.
Згідно з документом, отриманим POLITICO, до 2027 року Київ може попередньо завершити переговори лише за сімома напрямами політики. Водночас для Молдови Брюссель передбачає значно амбітніший план
. Про це повідомляє Politico з посиланням на документ Європейської комісії, який є частиною пакету матеріалів щодо розширення ЄС.
У дорожній карті Єврокомісія наголошує, що Україна повинна «терміново та значно пришвидшити темпи реформ у сфері верховенства права».
Виконання ключових вимог у цій галузі протягом першої половини 2027 року є необхідною умовою для попереднього завершення переговорів за окремими напрямами політики.
Загалом документ визначає сім сфер, у яких Україна потенційно зможе попередньо завершити переговори наступного року. Водночас у Брюсселі визнають, що проведення необхідних перетворень ускладнюється повномасштабною війною.

Молдові пропонують значно швидший шлях до членства в ЄС

Окрему увагу в документі приділено різниці між перспективами України та Молдови, які тривалий час просували свої заявки на вступ паралельно.
За оцінкою Єврокомісії, Молдова може завершити переговори більш ніж за 20 напрямами політики до 2027 року. Для України аналогічна дорожня карта передбачає лише сім напрямів.
Це створює перспективу фактичного роз’єднання переговорних процесів двох країн.
Україна подала заявку на вступ до ЄС 28 лютого 2022 року, через чотири дні після початку повномасштабного російського вторгнення. У червні того ж року Україна та Молдова отримали статус кандидатів на вступ, а офіційні переговори розпочали в червні 2024 року.
Відтоді Київ завершив детальне вивчення відповідності українського законодавства правилам ЄС. У жовтні Україна та Молдова розпочали переговори щодо внутрішнього ринку Євросоюзу, конкурентоспроможності та економічного зростання.
За матеріалами:
УНІАН
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