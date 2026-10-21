Нові правила охорони праці: що зміниться для працівників

12 жовтня 2026 року Верховна Рада прийняла Закон «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі». Він має замінити Закон «Про охорону праці» 1992 року та наблизити українське законодавство до європейських стандартів.

За порушення правил охорони праці передбачені штрафи, а працівників за певних умов зможуть відсторонювати від роботи або звільняти, пише work.ua

Що зміниться для працівників

Закон передбачає додаткові гарантії захисту вагітних жінок, неповнолітніх і працівників з інвалідністю.

Також працівники зможуть звертатися до суду по відшкодування шкоди, завданої через неналежне забезпечення безпеки праці.

Водночас працівника зможуть відсторонювати від роботи без виплати зарплати, якщо він відмовляється проходити обов’язковий інструктаж або навчання з безпеки праці.

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Якщо працівник не складе перевірку знань, він повинен пройти повторне навчання та перевірку протягом місяця. Якщо й друга спроба буде невдалою, роботодавець матиме право розірвати з ним трудовий договір відповідно до законодавства.

Станом на 20 жовтня документ ще готували до підпису, тому нові правила поки не діють.

Що зміниться для роботодавців

Оцінка ризиків на кожному робочому місці. Роботодавці мають визначати, що може загрожувати здоров’ю працівників, і вживати заходів для запобігання нещасним випадкам. Також потрібно вести облік усіх інцидентів, навіть якщо вони не призвели до травм або втрати працездатності. За відсутність оцінки ризиків передбачений штраф у розмірі двох мінімальних зарплат за кожне робоче місце. Служба захисту та запобігання замість служби охорони праці. Компанії, у яких працює понад 300 людей, мають створити для неї окремий підрозділ. Для роботодавців, які виконують роботи підвищеної небезпеки, ця вимога діятиме за чисельності понад 50 працівників. Вони також мають проходити зовнішній аудит системи управління безпекою щонайменше раз на п’ять років. Штрафи за порушення. Закон передбачає 14 видів штрафів. Зокрема, за неповідомлення про тяжкий або смертельний нещасний випадок передбачений штраф у розмірі 20 мінімальних зарплат за кожного потерпілого. Якщо таке порушення повториться протягом року, штраф подвоюється.

Раніше ми писали , що робота в нічний час передбачає особливі умови оплати та законодавчі гарантії для працівників. Роботодавці зобов’язані дотримуватися встановлених вимог, зокрема виплачувати доплату за кожну годину роботи вночі та враховувати обмеження щодо залучення окремих категорій працівників.