Нові правила охорони праці: що зміниться для працівників
Що зміниться для працівників
Що зміниться для роботодавців
- Оцінка ризиків на кожному робочому місці. Роботодавці мають визначати, що може загрожувати здоров’ю працівників, і вживати заходів для запобігання нещасним випадкам. Також потрібно вести облік усіх інцидентів, навіть якщо вони не призвели до травм або втрати працездатності. За відсутність оцінки ризиків передбачений штраф у розмірі двох мінімальних зарплат за кожне робоче місце.
- Служба захисту та запобігання замість служби охорони праці. Компанії, у яких працює понад 300 людей, мають створити для неї окремий підрозділ. Для роботодавців, які виконують роботи підвищеної небезпеки, ця вимога діятиме за чисельності понад 50 працівників. Вони також мають проходити зовнішній аудит системи управління безпекою щонайменше раз на п’ять років.
- Штрафи за порушення. Закон передбачає 14 видів штрафів. Зокрема, за неповідомлення про тяжкий або смертельний нещасний випадок передбачений штраф у розмірі 20 мінімальних зарплат за кожного потерпілого. Якщо таке порушення повториться протягом року, штраф подвоюється.
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