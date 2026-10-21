Облігації в гривні зі ставкою 15,01% річних забезпечили надходження 1,016 млрд грн до бюджету

До держбюджету залучено 2,03 млрд грн під час сьогоднішнього аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Облігації в гривні строком обігу 1 рік зі ставкою 15,01% річних забезпечили надходження 1,016 млрд гривень, пише Мінфін

Облігації в гривні строком обігу 3 роки з дохідністю 16,38% річних залучили до бюджету 1,014 млрд гривень.

Із початку 2026 року держава вже залучила понад 353,40 млрд грн, а з початку повномасштабної війни — понад 2,38 трлн гривень. Усі кошти від розміщення воєнних облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та посилення фінансової стійкості держави.

Аукціони з розміщення ОВДП відбуваються щовівторка. Номінал однієї облігації становить 1 000 грн, 1 000 доларів США або 1 000 євро.

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Гривневі інструменти й надалі користувалися попитом. У вересні обсяг строкових депозитів зріс на 3,2 млрд грн, а портфель гривневих ОВДП — на 2,6 млрд грн.