Данілов прокоментував ідею економічного бронювання працівників — Finance.ua
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Данілов прокоментував ідею економічного бронювання працівників

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Данілов прокоментував ідею економічного бронювання працівників
Данілов прокоментував ідею економічного бронювання працівників
Секретар РНБО України Олексій Данілов в інтерв'ю прокоментував економічне бронювання працівників. За його словами, це питання законодавства, тобто Кабінету Міністрів.
Він наголосив, що кожен повинен відповідати за те, у чому він сам компетентний. Водночас секретар РНБО висловив своє особисте ставлення до ідеї економічного бронювання.
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«Що стосується мого особистого ставлення, треба розуміти, що є фронт і є тил, який має забезпечувати цей фронт. Мова йде і про виробництва, і про сплату податків, нам потрібно утримувати пенсіонерів та військо», — зауважив він.
Данілов нагадав, що податки сплачують люди, які працюють, ФОПи, тому важливо знайти баланс інтересів. За його словами, це завдання держави зробити так, щоб все було справедливо.

Довідка Finance.ua:

  • Уряд планує найближчим часом розглянути законопроєкт про мобілізацію. Олексій Данілов наголосив, що цей документ має бути про справедливість. Данілов також додав, що новий законопроєкт повинен чітко роз’яснювати кожне питання, щоб не було подвійних читань закону.
  • За його словами, кожна людина, яка призивається на службу, повинна розуміти, як відбувається цей процес. Секретар РНБО наголосив, що потрібно уникати подвійних тлумачень.
  • Він також додав, що законопроєкт про мобілізацію має відповідати й викликам, які можуть бути у майбутньому.
За матеріалами:
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