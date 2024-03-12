Комітет ВР проголосував за виключення із законопроєкту про мобілізацію низки обмежень для ухилянтів — Гончаренко — Finance.ua
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Комітет ВР проголосував за виключення із законопроєкту про мобілізацію низки обмежень для ухилянтів — Гончаренко

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Профільний парламентський комітет сьогодні під час розгляду поправок до законопроєкту про мобілізацію № 10 449, проголосував за виключення з тексту документа пропозиції по замороженню рахунків, банківських карток, обмежень по виїзду за кордон та керування автівкою.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
«На засіданні комітету з нацбезпеки і оборони з перевагою в один голос пройшла правка, яка виключає з тексту законопроекту весь розділ змін до Кодексу адміністративного судочинства! Таким чином знімаються пропозиції по замороженню рахунків, банківських карток, обмежень по виїзду за кордон та керування автівкою», — написав Гончаренко у соцмережах.
За його словами, правку підтримали 7 нардепів, проти проголосувало 6.
Після цього засідання було перервано, а потім і закрито головою комітету.
Як повідомив Гончаренко, профільний комітет продовжить своє засідання завтра.
За матеріалами:
Укрінформ
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