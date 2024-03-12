Комітет ВР проголосував за виключення із законопроєкту про мобілізацію низки обмежень для ухилянтів — Гончаренко Сьогодні 12:46 — Особисті фінанси

Профільний парламентський комітет сьогодні під час розгляду поправок до законопроєкту про мобілізацію № 10 449, проголосував за виключення з тексту документа пропозиції по замороженню рахунків, банківських карток , обмежень по виїзду за кордон та керування автівкою.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.

«На засіданні комітету з нацбезпеки і оборони з перевагою в один голос пройшла правка, яка виключає з тексту законопроекту весь розділ змін до Кодексу адміністративного судочинства! Таким чином знімаються пропозиції по замороженню рахунків, банківських карток, обмежень по виїзду за кордон та керування автівкою», — написав Гончаренко у соцмережах.

За його словами, правку підтримали 7 нардепів, проти проголосувало 6.

Після цього засідання було перервано, а потім і закрито головою комітету.

Як повідомив Гончаренко, профільний комітет продовжить своє засідання завтра.

Укрінформ За матеріалами:

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