Військові облігації в «Дії»: скільки грошей вже заробили українці — Finance.ua

Військові облігації в «Дії»: скільки грошей вже заробили українці Сьогодні 15:16 — Фондовий ринок

Військові облігації в «Дії»: скільки грошей вже заробили українці

З жовтня 2022 року українці заробили понад 94 млн грн на військових облігаціях, які продаються в застосунку «Дія».

Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

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«Із жовтня 2022 року українці придбали понад 4 мільйони військових облігацій через „Дію“, чим інвестували в державу і ще й отримали прибуток», — написав Федоров та додав, що на облігаціях, придбаних через застосунок, українці отримали понад 94 млн грн прибутку.

Він нагадав, що купивши військові облігації, українці позичають тимчасово державі гроші, які потім працюють на армію та економіку.

«Куплені облігації — це амуніція, медикаменти, провізія, зарплати військовим та медикам. Потім кошти повертаються з відсотком», — зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше в «Дії» запустили продаж іменних військових облігацій, присвячених тимчасово окупованим українським містам.

Ставки та дати виплат за облігаціями:

Залізний Порт: ставка від 16,25%, дата виплати — 05.06.2024;

Асканія-Нова: ставка від 16,50%, дата виплати — 20.11.2024;

Джанкой: ставка від 17,96%, дата виплати — 23.07.2025;

Керч: ставка від 18,00%, дата виплати — 15.10.2025.

Щоб придбати облігацію, необхідно:

зайти в «Дію»;

на головному екрані натиснути на Військові облігації;

вибрати облігацію, партнера та кількість;

підписати та сплатити;

облігація протягом 3 днів з’явиться в застосунку.

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