У «Дії» запустили продаж чотирьох нових іменних військових облігацій — Finance.ua

У «Дії» запустили продаж чотирьох нових іменних військових облігацій
В «Дії» запустили продаж іменних військових облігацій, присвячених тимчасово окупованим українським містам.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.
«Залізний Порт, Асканія-Нова, Джанкой та Керч. Запускаємо в Дії чотири нові облігації. Купуйте їх, робіть внесок у перемогу, а потім отримуйте свої кошти назад з відсотками», — сказано в повідомленні.
Ставки та дати виплат за облігаціями:
- Залізний Порт: ставка від 16,25%, дата виплати — 05.06.2024;
- Асканія-Нова: ставка від 16,50%, дата виплати — 20.11.2024;
- Джанкой: ставка від 17,96%, дата виплати — 23.07.2025;
- Керч: ставка від 18,00%, дата виплати — 15.10.2025.
Зауважимо, що в «Дії» також доступні такі облігації: Євпаторія; Сімферополь; Ялта; Нова Каховка; Севастополь.
«Військові облігації — це можливість підтримати українську економіку, армію та зробити так, щоб ваші гроші працювали. За покупку облігацій ви не платите жодних комісій чи додаткових платежів. Інвестуйте в нашу перемогу та довгоочікувану деокупацію», — додав Федоров.
Нагадаємо, станом на грудень 2023 року українці, які придбали військові облігації у застосунку «Дія», отримали вже понад 44,8 мільйона гривень прибутку.
Щоб придбати облігацію, необхідно:
- зайти в «Дію»;
- на головному екрані натиснути на Військові облігації;
- вибрати облігацію, партнера та кількість;
- підписати та сплатити;
- облігація протягом 3 днів з’явиться в застосунку.
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