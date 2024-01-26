У «Дії» запустили продаж чотирьох нових іменних військових облігацій — Finance.ua

У «Дії» запустили продаж чотирьох нових іменних військових облігацій Сьогодні 10:30 — Фондовий ринок

У «Дії» запустили продаж чотирьох нових іменних військових облігацій

В «Дії» запустили продаж іменних військових облігацій, присвячених тимчасово окупованим українським містам.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

«Залізний Порт, Асканія-Нова, Джанкой та Керч. Запускаємо в Дії чотири нові облігації. ​​Купуйте їх, робіть внесок у перемогу, а потім отримуйте свої кошти назад з відсотками», — сказано в повідомленні.

Ставки та дати виплат за облігаціями:

Залізний Порт: ставка від 16,25%, дата виплати — 05.06.2024;

Асканія-Нова: ставка від 16,50%, дата виплати — 20.11.2024;

Джанкой: ставка від 17,96%, дата виплати — 23.07.2025;

Керч: ставка від 18,00%, дата виплати — 15.10.2025.

Зауважимо, що в «Дії» також доступні такі облігації: Євпаторія; Сімферополь; Ялта; Нова Каховка; Севастополь.

«Військові облігації — це можливість підтримати українську економіку, армію та зробити так, щоб ваші гроші працювали. За покупку облігацій ви не платите жодних комісій чи додаткових платежів. Інвестуйте в нашу перемогу та довгоочікувану деокупацію», — додав Федоров.

Нагадаємо, станом на грудень 2023 року українці, які придбали військові облігації у застосунку «Дія», отримали вже понад 44,8 мільйона гривень прибутку.

Щоб придбати облігацію, необхідно:

зайти в «Дію»;

на головному екрані натиснути на Військові облігації;

вибрати облігацію, партнера та кількість;

підписати та сплатити;

облігація протягом 3 днів з’явиться в застосунку.

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