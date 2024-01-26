У «Дії» запустили продаж чотирьох нових іменних військових облігацій — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У «Дії» запустили продаж чотирьох нових іменних військових облігацій

Фондовий ринок
18
У «Дії» запустили продаж чотирьох нових іменних військових облігацій
У «Дії» запустили продаж чотирьох нових іменних військових облігацій
В «Дії» запустили продаж іменних військових облігацій, присвячених тимчасово окупованим українським містам.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.
«Залізний Порт, Асканія-Нова, Джанкой та Керч. Запускаємо в Дії чотири нові облігації. ​​Купуйте їх, робіть внесок у перемогу, а потім отримуйте свої кошти назад з відсотками», — сказано в повідомленні.

Ставки та дати виплат за облігаціями:

  • Залізний Порт: ставка від 16,25%, дата виплати — 05.06.2024;
  • Асканія-Нова: ставка від 16,50%, дата виплати — 20.11.2024;
  • Джанкой: ставка від 17,96%, дата виплати — 23.07.2025;
  • Керч: ставка від 18,00%, дата виплати — 15.10.2025.
Зауважимо, що в «Дії» також доступні такі облігації: Євпаторія; Сімферополь; Ялта; Нова Каховка; Севастополь.
«Військові облігації — це можливість підтримати українську економіку, армію та зробити так, щоб ваші гроші працювали. За покупку облігацій ви не платите жодних комісій чи додаткових платежів. Інвестуйте в нашу перемогу та довгоочікувану деокупацію», — додав Федоров.
Нагадаємо, станом на грудень 2023 року українці, які придбали військові облігації у застосунку «Дія», отримали вже понад 44,8 мільйона гривень прибутку.
Щоб придбати облігацію, необхідно:
  • зайти в «Дію»;
  • на головному екрані натиснути на Військові облігації;
  • вибрати облігацію, партнера та кількість;
  • підписати та сплатити;
  • облігація протягом 3 днів з’явиться в застосунку.

Депозити проти ОВДП: що обрати на старті 2024 року 🔍

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.