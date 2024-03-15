Дохідність гривневих облігацій у лютому в 1,5 раза перевищила ставку за банківськими депозитами — Finance.ua

Дохідність гривневих облігацій у лютому в 1,5 раза перевищила ставку за банківськими депозитами Сьогодні 09:33

Дохідність гривневих облігацій у лютому в 1,5 раза перевищила ставку за банківськими депозитами

У лютому середньозважена дохідність гривневих ОВДП склала 17,32%, тоді як український індекс ставок за депозитами фізичних осіб становив лише 11,34%. Річна дохідність гривневих державних облігацій у лютому в 1,53 раза перевищувала середню ставку за банківськими депозитами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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У лютому 2024 року Міністерству фінансів України вдалося залучити до державного бюджету 41,5 млрд грн завдяки розміщенню облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). З них 19,7 млрд грн — в іноземній валюті. 37,8 млрд грн з цієї суми було залучено коштом випуску військових ОВДП.

Загалом з початку року завдяки розміщеним ОВДП до держбюджету надійшло 74,3 млрд грн, з яких 39 млрд грн — в іноземній валюті. 58,6 млрд грн з цієї суми було залучено завдяки випуску військових ОВДП.

Залучені кошти дозволили повністю покрити потребу в коштах для погашення ОВДП.

Водночас гривневі ОВДП перевищмлм за дохідністю банківські депозити. У лютому середньозважена дохідність гривневих ОВДП (не оподатковується ПДФО і військовим збором) склала 17,32%, тоді як український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (з вирахуванням податків) становив лише 11,34%.

Таким чином, річна дохідність гривневих ОВДП у лютому в 1,53 раза перевищувала середню ставку за банківськими депозитами. А в січні-лютому — в 1,54 раза.

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