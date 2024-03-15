Дохідність гривневих облігацій у лютому в 1,5 раза перевищила ставку за банківськими депозитами — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Дохідність гривневих облігацій у лютому в 1,5 раза перевищила ставку за банківськими депозитами

55
Дохідність гривневих облігацій у лютому в 1,5 раза перевищила ставку за банківськими депозитами
Дохідність гривневих облігацій у лютому в 1,5 раза перевищила ставку за банківськими депозитами
У лютому середньозважена дохідність гривневих ОВДП склала 17,32%, тоді як український індекс ставок за депозитами фізичних осіб становив лише 11,34%. Річна дохідність гривневих державних облігацій у лютому в 1,53 раза перевищувала середню ставку за банківськими депозитами.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
Читайте також
У лютому 2024 року Міністерству фінансів України вдалося залучити до державного бюджету 41,5 млрд грн завдяки розміщенню облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). З них 19,7 млрд грн — в іноземній валюті. 37,8 млрд грн з цієї суми було залучено коштом випуску військових ОВДП.
Дохідність гривневих облігацій у лютому в 1,5 раза перевищила ставку за банківськими депозитами
Загалом з початку року завдяки розміщеним ОВДП до держбюджету надійшло 74,3 млрд грн, з яких 39 млрд грн — в іноземній валюті. 58,6 млрд грн з цієї суми було залучено завдяки випуску військових ОВДП.
Залучені кошти дозволили повністю покрити потребу в коштах для погашення ОВДП.
Водночас гривневі ОВДП перевищмлм за дохідністю банківські депозити. У лютому середньозважена дохідність гривневих ОВДП (не оподатковується ПДФО і військовим збором) склала 17,32%, тоді як український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (з вирахуванням податків) становив лише 11,34%.
Таким чином, річна дохідність гривневих ОВДП у лютому в 1,53 раза перевищувала середню ставку за банківськими депозитами. А в січні-лютому — в 1,54 раза.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.