У Нацбанку повідомили, скільки коштів вдалося отримати від продажу ОВДП за 2024 рік — Finance.ua

У Нацбанку повідомили, скільки коштів вдалося отримати від продажу ОВДП за 2024 рік Сьогодні 20:23 — Казна та Політика

У Нацбанку повідомили, скільки коштів вдалося отримати від продажу ОВДП за 2024 рік

За два місяці 2024 року уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 34 845,2 млн грн, 477,3 млн доларів та 514,2 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 10 189,4 млн грн, 548,5 млн доларів і 555,5 млн євро.

Про це йдеться на сайті Національного банку України.

«Протягом січня — лютого 2024 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 20 118,1 млн грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в лютому — на 796,4 млн грн в еквіваленті. Роловер вкладень в ОВДП (співвідношення номіналу проданих на аукціонах та погашених відповідно до умов їх випуску цінних паперів) за січень — лютий становить 118% у всіх валютах за поточним офіційним курсом», — йдеться в повідомленні.

Скільки коштів залучили від початку повномасштабного вторгнення

Загалом урядом було залучено від початку великої війни до 29 лютого 2024 року на первинних аукціонах 589 020,9 млн грн, 6 094,6 млн доларів та 2 227,3 млн євро, а на погашення за ОВДП спрямовано 439 561,3 млн грн, 6 684,2 млн доларів та 1 806,1 млн євро.

Зокрема, Нацбанк дозволив банкам покривати до 50% від загального обсягу обов’язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП з визначеного НБУ переліку й поступово розширював відповідний перелік.

Також Нацбанк дозволив нерезидентам переказувати за кордон кошти, одержані від сплати відсотків за ОВДП після 1 квітня 2023 року, за умови дотримання ними мінімального безперервного строку володіння ОВДП до моменту одержання відсотків.

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«Зі свого боку уряд пропонує ставки за ОВДП на ринковому рівні. У лютому 2024 року максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах, становила у гривні 18,50% річних, у доларах США — 4,66% річних, в євро — 3,25% річних», — додали в Нацбанку.

Нагадаємо, у лютому 2023 року чистий продаж валюти Нацбанком становив 1,509 млрд доларів, що на 40% менше від січневого обсягу чистого продажу (2,533 млрд доларів).

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