Нацбанк оновив перелік системно важливих банків — Finance.ua

Нацбанк оновив перелік системно важливих банків Сьогодні 13:06 — Казна та Політика

Нацбанк оновив перелік системно важливих банків

Національний банк підтвердив статус системної важливості для 15 банків.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

«Національний банк за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків за встановленими критеріями підтвердив статус системної важливості для 15 установ, що були в цьому переліку у 2023 році», — сказано в повідомленні.

Системно важливий банк — це банк, діяльність якого впливає на стабільність усієї банківської системи. Національний банк щороку визначає системно важливі банки та здійснює посилений нагляд за ними.

Неналежне функціонування або банкрутство СВБ може завдати шкоди фінансовій системі та негативно вплинути на економіку загалом. Тож підвищена увага регулятора до діяльності системно важливих установ необхідна для збереження фінансової стабільності.

В переліку системно важливих банків:

А-Банк;

Креді Агріколь Банк;



Кредобанк;

ОТП Банк;

Ощадбанк;

Банк Південний;

ПриватБанк;

ПУМБ;

Райффайзен Банк;

Сенс Банк;

Таскомбанк;

Укргазбанк;

Укрексімбанк;



Укрсиббанк;



Універсал Банк.



Національний банк щороку визначає системно важливі банки за даними на 1 січня відповідно до Положення про порядок визначення системно важливих банків.

Нагадаємо, в 2023 році Національний банк за результатами щорічного перегляду переліку системно важливих банків включив до цього переліку Креді Агріколь Банк

Як визначаються системно важливі банки

Методологія визначення СВБ базується на рекомендаціях Європейського наглядового органу (EBA, European Banking Authority).

Системно важливі банки визначаються у два етапи:

1. Розраховується показник системної важливості банку з урахуванням трьох критеріїв: розмір банку, ступінь фінансових взаємозв'язків та напрями діяльності, до яких входять індикатори з різною вагою. Якщо два чи більше банків входять до однієї банківської групи, то індикатори обчислюються на груповій основі за агрегованими даними.

Розраховується частка банку в системі за кожним із показників, потім зважується на відповідний коефіцієнт (вагу) і підсумовується. Якщо сума становить щонайменше 275 б. п., банк уважається системно важливим. Банки, що входять до однієї банківської групи, мають однаковий показник системної важливості.

2. Перелік системно важливих банків доповнюються тими, що не були відібрані на першому етапі, якщо їх частка в загальній сумі гарантованих вкладів населення в банківському секторі перевищує 1%.

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