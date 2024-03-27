Винагорода у 30 тис. гривень: хто з військових може отримати кошти — Finance.ua

Винагорода у 30 тис. гривень: хто з військових може отримати кошти
На період воєнного стану держава гарантує військовим додаткові виплати. Йдеться й про «нашумівші» 30 тисяч гривень, які у 2023 році скасували для всіх військових, що були в тилу. Відтак, цьогоріч ці кошти отримують лише певні категорії військових.
Кому скасували винагороду в 30 тисяч
З 1 лютого 2023 року тим військовим, що перебувають у тилу, скасували винагороду у 30 тисяч гривень. Така умова нарахування надбавок продовжує діяти й у 2024 році.
Нагадуємо, що раніше, згідно з Постановою № 168, на період воєнного стану всі військовослужбовці ЗСУ, працівники СБУ, розвідки, Нацгвардії, прикордонники, працівники Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держспецтранспорту, рятувальники, спецслужби НАБУ та поліцейські щомісячно додатково до зарплати отримували премію в 30 тисяч гривень.
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Втім на сьогодні цей розмір винагороди отримують військові, які здійснюють безпосередньо бойові (спеціальні) завдання у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією росії.
Якщо простими словами, це стосується тих, хто підвозить боєприпаси, несе бойове чергування тощо. Крім того, це ще й доплати силам протиповітряної оборони за дні, коли в небі є ворожі ракети чи дрони.
Хто ще може отримати винагороду
Було встановлено, що виплата до 30 тисяч гривень нараховується ще таким категоріям:
- особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій,
- особам начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро,
- поліцейським.
Важливо! Про повернення виплат цим категоріям йдеться в окремому пункті законопроєкту, де вказано, що «виплачується додаткова винагорода в розмірі до 30 тисяч гривень пропорційно в розрахунку на місяць». Тобто це може бути як 0 гривень, так і 30 тисяч гривень, залежно від нарахування.
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