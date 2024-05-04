Служба в ЗСУ: чи зможуть громадяни з повістками звертатися до рекрутингових центрів — Finance.ua

Служба в ЗСУ: чи зможуть громадяни з повістками звертатися до рекрутингових центрів
Громадяни, яким вручили повістку, можуть звертатися до рекрутингових центрів для пошуку вакансії та бажаної посади в ЗСУ.
Про це в етері телемарафону заявив уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.
Він зазначив, що отримання повісткі жодним чином не забороняє громадянину приходити в рекрутинговий центр для пошуку вакансії та бажаної посади в ЗСУ.
Бежевець наголосив, що йдеться про наявність повістки для звірки облікових даних.
«Не говоримо про повістку, коли людина вже пройшла ВЛК і вже фактично готова до відправлення в частину, ні. По повістках, які надаються людям для звірки облікових даних, — навіть після цього людина може прийти і пошукати собі вакансію, пошукати собі місце в конкретній бригаді на конкретну посаду. Це працює», — пояснив Бежевець.
Нагадаємо, у 2024 році в п’яти регіонах України відкрили 10 рекрутингових центрів. Ще понад 20 таких центрів планується відкрити до серпня.
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