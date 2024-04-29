Айтівці в ЗСУ: скільки спеціалістів служать за своїм основним напрямком — Finance.ua

Айтівці в ЗСУ: скільки спеціалістів служать за своїм основним напрямком Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

Айтівці в ЗСУ: скільки спеціалістів служать за своїм основним напрямком

Майже половина айтівців, які пішли у ЗСУ за останні пів року, одразу отримали IT-роль. Два роки тому таких було лише 14%.

Про це свідчать результати дослідження Dou.ua.

Портрет айтівців на службі

ІТ-фахівці, які вже долучилися до Сил оборони чи планують це зробити найближчим часом, найчастіше мають високу кваліфікацію: близько половини з них — айтівці рівня Senior+, а понад третина мають від 10 років досвіду в ІТ.

Середній вік айтівців в армії вищий за середній вік у галузі (36 років проти 30 років). 98% фахівців, які нині служать, мають від 25 років. Серед тих, хто планує йти у військо найближчим часом, молоді більше: 12% з них ще не мають 25 років.

Розробники становлять близько половини айтівців у Силах оборони. Серед тих, хто планує найближчим часом долучитися до війська, зростає частка нетехнічних фахівців — 15% проти 9% з-поміж тих, хто вже в армії.

Майже всі айтівці в Силах оборони сьогодні — чоловіки. Але жінки є серед тих, хто найближчим часом планує долучитися до війська (8% проти 2% серед тих, хто служить).

Інфографіка: Dou.ua

Скільки часу вже служать

62% айтівців, які нині в Силах оборони, приєдналися до війська на початку повномасштабного вторгнення.

15% ІТ-фахівців, які служили після початку повномасштабного вторгнення, вже звільнилися зі служби. Активніше звільняються ті, хто пішов служити раніше: уже 20% тих, хто приєднався до війська на початку повномасштабного вторгнення.

Інфографіка: Dou.ua

66% фахівців у Силах оборони виконували завдання в районах бойових зіткнень. Проте айтівці, які потрапили на службу протягом останнього року, набагато рідше бували на передньому краї, ніж ті, хто пішов служити в перший рік повномасштабної війни (36% проти 74%). А серед айтівців, які у війську останні пів року, тільки 17% працювали в зоні бойових дій.

Чи працюють за ІТ-напрямами

22% айтівців працюють у Силах оборони за своєю ІТ-спеціалізацією. Ще 25% виконують завдання, пов’язані з ІТ, проте не за своїм основним напрямом.

Ті, хто приєднався до війська протягом останнього року, частіше працюють за своєю ІТ-спеціалізацією чи виконують дотичні до ІТ завдання, ніж ті, хто пішов служити в перший рік війни (57% проти 45%).

Інфографіка: Dou.ua

Проте на цьому шляху є перепони. 71% айтівців, чия робота в Силах оборони не пов’язана з ІТ, хотіли б перевестися на посаду, яка б відповідала їхній ІТ-кваліфікації, проте не бачать можливостей для цього.

Довідка Finance.ua:

ще в листопаді минулого року Міністерство оборони запустило проєкт рекрутингу до війська. Його підтримали великі онлайнові платформи — Lobby X, Work.ua, Robota.ua, OLX.ua, а також Державна служба зайнятості;

Міністерство оборони запровадило новий алгоритм рекрутингу до Збройних Сил України;



в обласних центрах та великих містах України планують відкрити 27 центрів рекрутингу у першому півріччі 2024 року;



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Dou За матеріалами:

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