Зеленський підписав закон про мобілізацію — Finance.ua
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Зеленський підписав закон про мобілізацію

Казна та Політика
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Зеленський підписав закон про мобілізацію
Зеленський підписав закон про мобілізацію
Президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію.
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Як зазначається у картці відповідного законопроекту на сайті парламенту, закон було повернуто з підписом від президента сьогодні, 16 квітня.
Мова йде про відповідний проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку (№ 10 449).
Що передбачає законопроєкт № 10 449 про мобілізацію та військову підготовку:
  • мобілізація пропонується від 25 до 60 років;
  • з 2025 року у вищих навчальних закладах запроваджується базова військовий вишкіл;
  • від проходження базової військової підготовки в університетах звільняються деякі категорії громадян;
  • замість строкової запроваджується базова військова служба на термін 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний;
  • громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби;
  • громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.
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Нагадаємо, раніше Зеленський зробив заяву про ухилянтів від мобілізації.
«На запит наших військ є деякі зміни в мобілізації, й згідно з цією мобілізацією є посилення контролю щодо ухилянтів. Хочу сказати, що будь-яка людина й навіть без цього закону, яка порушувала закон про мобілізацію й була мобілізаційного віку й вона була ухилянтом чи ще щось робила поза законом, вона й так порушувала те чи інше діюче законодавство», — заявив президент.
Він зауважив, що законопроєкт зафіксовує деякі норми, які допоможуть військовому керівництву. Зокрема документ містить важливі питання щодо підтримки військових, які перебувають на фронті, а також питання щодо відпусток та ротації.
Кабінет міністрів України планує надавати додаткове фінансування на оборонні потреби країни за допомогою продовження аудиту та верифікації витрат. Про це повідомив на пресконференції прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, під час планування бюджету уряд розраховував, як рухатиметься і питання мобілізації, і питання оборонної операції, і наших наступальних операцій.
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Довідка Finance.ua:

  • 11 квітня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроект № 10 449, який урегульовує процедуру мобілізації. Документ набере чинності через місяць після того, як його підпише спікер парламенту та президент;
  • у тексті нового закону передбачаються обмеження в керуванні транспортними засобами для осіб, які ухиляються від мобілізації, а також положення про вилучення авто для потреб армії. Розповідаємо детально, які саме.
  • 11 квітня Рада також проголосувала за постанову, згідно з якою уряд повинен передбачити додаткову винагороду розміром 70 тис. грн військовим на передовій

Законопроєкт про мобілізацію: що ухвалили в першому читанні 🧐

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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