Рада ухвалила рішення щодо виплати додаткових 70 тис. грн військовим — Finance.ua

Рада ухвалила рішення щодо виплати додаткових 70 тис. грн військовим Сьогодні 15:01 — Особисті фінанси

Рада ухвалила рішення щодо виплати додаткових 70 тис. грн військовим

Верховна Рада 11 квітня проголосувала за постанову, згідно з якою уряд повинен передбачити додаткову винагороду розміром 70 тис. грн військовим на передовій.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Верховна Рада проголосувала за постанову, щоб уряд додав 70 тис. грн на місяць тим, хто безпосередньо воює „на нулі“. Рішення підтримав 321 народний депутат. Тобто, окрім зарплати (20−25 тис.) і бойових (100 тис.), захисники мають ще отримувати +70 тисяч. Нарешті дотисли це. Бо це в першу чергу про мотивацію і справедливість для тих, хто тримає фронт на своїх плечах», — написав Гончаренко.

Він нагадав, що норма про доплати 70 тис. була у мобілізаційному законопроєкті, але в останній момент її прибрали.

У постанові вказано, що уряд повинен:

Розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроєкти щодо удосконалення механізмів ротації військовослужбовців в умовах дії воєнного стану, їх звільнення з військової служби та медико-соціальної реабілітації; Розробити й прийняти нормативно-правові акти щодо умов, розмірів та порядку виплат винагород військовослужбовцям на період дії воєнного стану, зокрема щодо одноразової винагороди в розмірі 70 тисяч гривень військовослужбовцям під час дії воєнного стану, які виконують бойові (спеціальні) завдання під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником. Таку винагороду виплачуватимуть за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада також прийняла в цілому законопроєкт про мобілізацію № 10 449. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутатів. Парламент врахував 31 правку профільного комітету, а також правку, яка прибирає із документа норму про демобілізацію.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.