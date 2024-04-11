Рада ухвалила закон про мобілізацію — Finance.ua

Рада ухвалила закон про мобілізацію Сьогодні 11:15 — Казна та Політика

Рада ухвалила закон про мобілізацію, Зображення: Ярослав Железняк

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт про мобілізацію № 10 449. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

«Поки невідомо чи буде хтось вносити постанову для блокування спікером», — писав нардеп.

Железняк зазначив, що парламент врахував 31 правку профільного комітету, а також правку, яка прибирає із документа норму про демобілізацію.

Голоси по фракціях:

«Слуга народу» — 192;

«ЄС» — 0;

«Батьківщина» — 2;

«Платформа за життя та мир» — 18;

«Голос» — 16;

«Відновлення» — 16;

«За майбутнє» — 12;

«Довіра» — 15;

Позафракційні - 12.

Коли почнуть діяти нові правила

Документ має підписати спікер ВРУ і передати на підпис президенту. Після цього через місяць закон вступає в дію.

Основні положення закону

Чоловіки у віці 18−60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника. Також чоловіки повинні мати і носити при собі військово-облікові документи та пред’являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК.

Без цих документів українці за кордоном не зможуть оформити паспорт чи отримати консульські послуги.

Замість строкової служби вводиться базова військова служба терміном 5 (у мирний час) та 3 (у воєнний час) місяців. Українці віком до 24 років зможуть обирати рік та період проходження базової служби.

Особи, які не пройшли військову службу чи базову військову підготовку, не зможуть працювати на державній службі, в прокуратурі чи поліції. А визнані обмежено придатними мають повторно прийти ВЛК.

Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснюватиме фото- та відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації.

Проєкт закону пропонує дозволити ТЦК через суд позбавляти ухилянтів водійських прав. Також на них очікує суттєве збільшення штрафів.

Військкомат зможе звертатись в поліцію з проханням затримати ухилянта. Якщо таке неможливо, то в такому випадку ТЦК надсилає громадянину рекомендований лист з вимогою з’явитись у військкомат. Такий лист вважається врученим, навіть якщо людина його не отримала.

Якщо після цього вона добровільно протягом 10 календарних днів не з’явиться в ТЦК, то військком має право звернутись до суду з вимогою позбавити ухилянта водійських прав.

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