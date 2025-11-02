Вересень став одним із найкращих місяців для українського ІТ-експорту Сьогодні 12:08 — Казна та Політика

Вересень став одним із найкращих місяців для українського ІТ-експорту

У вересні 2025 року український ІТ-експорт сягнув $557 млн, що на $17 млн, або 3,1% більше, ніж у серпні ($540 млн). Порівняно з вереснем минулого року експорт IT-послуг зріс на 7,3% або $38 млн, адже тоді показник становив $519 млн — один із найнижчих за 2024 рік.

Про це свідчать дані Національного банку України, передає Львівський ІТ кластер.

Скільки коштів приніс Україні ІТ-експорт

Загалом третій квартал 2025 року приніс українській економіці $1,7 мільярдів, що на 5,2% перевищує результат аналогічного періоду минулого року та на 0,7% або ж $12 млн більше, ніж у другому кварталі.

За дев’ять місяців сукупна виручка від експорту IT-послуг становила $4,9 млрд, що на 1,8% або $84 млн більше, ніж за той самий період 2024-го.

Загальна експортна виручка всіх послуг України у вересні склала $1,34 млрд, що на $54 млн (4,2%) більше, ніж у серпні.

Географія експорту ІТ-послуг

До ТОП-10 країн, які забезпечили найбільший виторг Україні, традиційно увійшли США, Мальта, Велика Британія, Кіпр, Ізраїль, Польща, Швейцарія, Німеччина, Естонія та ОАЕ.

Ці 10 країн загалом принесли $3,89 млрд, або 80% загального обсягу виторгу від IT-послуг за перші три квартали 2025 року.

5 країн, у які найбільше підвищився обсяг експорту ІТ-послуг порівняно з аналогічним періодом 2024 року:

Фінляндія + 56,1% ($6,9 млн)

Латвія + 45,9% ($3,3 млн)

Гонконг + 35,7% ($10,4 млн)

Естонія + 29,9% ($35,7 млн)

Люксембург + 28,7% ($2,5 млн)

5 країн, у які найбільше скоротився обсяг експорту ІТ-послуг порівняно з аналогічним періодом 2024 року:

Австрія — 38,9% ($13,1 млн)

Грузія — 27,9% ($2,2 млн)

Австралія — 16,2% ($2,1 млн)

Швеція — 15,9% ($7,8 млн)

Норвегія — 11,6% ($3,4 млн)

