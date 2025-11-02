Україні знадобиться $389 млрд міжнародної допомоги до 2029 року Сьогодні 14:09 — Казна та Політика

Україні знадобиться $389 млрд міжнародної допомоги до 2029 року

Упродовж наступних чотирьох років Україні знадобиться $389 мільярдів фінансової та військової допомоги. Ця сума майже вдвічі перевищує обсяги наданої допомоги Європою від початку великої війни.

Про це повідомляє видання The Economist.

Скільки Україна витрачає на оборону

Аналітики підрахували, щорічні витрати України становлять приблизно $65 млрд на оборону та $73 млрд на інші державні потреби, тоді як доходи бюджету сягають лише близько $90 млрд. Відтак щорічний дефіцит сягає $50 млрд.

Читайте також Стало відомо, яку суму витрачає Україна на один день війни

Щороку військові витрати України зростають приблизно на 20%. The Economist прогнозує, потреби України в озброєнні зростатимуть на 5% щороку, тоді як інші державні витрати залишатимуться відносно стабільними.

Винятком стануть кошти на відновлення пошкодженої інфраструктури — близько $5 млрд щорічно.

Загальні потреби України на 2026−2029 роки, включно з військовою допомогою, бюджетною підтримкою та витратами на відновлення, оцінюються у $389 млрд.

Читайте також Які європейські країни витратили найбільше грошей на допомогу українським біженцям (інфографіка)

Як зазначають у виданні, США поступово скорочують участь у фінансуванні європейської оборони, тому основний фінансовий тягар ляже на країни ЄС.

Щоб покривати ці витрати та підтримувати відновлення України, європейським країнам доведеться підвищити рівень фінансування до 0,4% ВВП країн НАТО (без урахування США).

Раніше Finance.ua писав , що один день повномасштабної війни з рф обходиться Україні у 172 млн доларів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.