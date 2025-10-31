Україна залучила $177 млн від Світового банку: куди спрямують кошти

0 800 307 555
Казна та Політика
2
Україна отримала $177 млн від Світового банку для фінансування реформ у сфері охорони здоров’я та фіскального управління.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Два проєкти підтримки реформ

Кошти надійшли в межах двох програм:
  • 147 млн доларів за проєктом SURGE («Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління»);
  • 30 млн доларів за проєктом THRIVE («Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність»).
Отримані кошти зарахували до загального фонду державного бюджету України.
Обидва проєкти реалізуються за інструментом Program-for-Results (PforR) — «Програма кредитування з прив’язкою до результатів». Це означає, що фінансування надається лише після досягнення конкретних показників ефективності.

Проєкт SURGE

Програма SURGE діє з 2024 року. У її межах Світовий банк уже уклав з Україною угоди на понад 1 млрд доларів, зокрема передбачив 10 млн доларів грантових коштів. Мета проєкту — підвищення ефективності управління публічними інвестиціями.
Для отримання чергового траншу Україна виконала низку умов, серед яких:
  • затвердила єдиний портфель публічних інвестиційних проєктів на 2026−2028 роки з урахуванням гендерних та кліматичних аспектів;
  • ухвалила методичні рекомендації щодо оцінки впливу інвестиційних проєктів на довкілля;
  • підтвердила виконання Антикорупційної програми Державної податкової служби.
До кінця року Україна очікує отримати ще 249 млн доларів у межах цього проєкту.

Проєкт THRIVE

Програма THRIVE, започаткована у 2024 році, спрямована на посилення системи охорони здоров’я та підвищення ефективності Програми медичних гарантій.
Загальний обсяг фінансування — 1,2 млрд доларів, із яких уже підписано угоди на 449 млн кредитних та 5 млн грантових коштів.
Новий транш у розмірі 30 млн доларів Україна отримала авансом для продовження реформи Програми медичних гарантій. Гроші спрямують на зміцнення спроможності Національної служби здоров’я України контролювати діяльність медзакладів і підвищувати якість медичних послуг.
До кінця року очікується додаткове фінансування у розмірі 17,5 млн доларів у межах THRIVE.
За матеріалами:
Finance.ua
