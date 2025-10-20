0 800 307 555
Через фонд Світового банку Україна за три роки залучила $2,4 млрд грантів

Казна та Політика
За три роки співпраці Україна залучила 2,4 млрд доларів США грантової підтримки через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) Світового банку.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.
Так, станом на жовтень 2025 року Світовий банк через фонд URTF залучив для підтримки України фінансові ресурси донорів на загальну суму 2,4 млрд дол. США, з яких Україна вже отримала 1,4 млрд дол. США у грантовій формі. Кошти надходять через 12 проєктів Світового банку: Peace, Repower, Relinc, Hope, Heal, Arise, Rise, Thrive, Learn, Surge, Drive, Prepare PPF.
Лише у 2025 році мобілізовано додаткове грантове фінансування на 182 млн доларів США в межах трьох діючих проєктів (Repower, Heal, Arise), а також на 54,3 млн доларів США за новими проєктами (Drive, Prepare PPF).
За словами заступниці міністра фінансів Ольги Зикової, допомога фонду URTF залишається критично важливим інструментом для України, оскільки дозволяє відновлювати зруйновану інфраструктуру, підтримувати вразливі верстви населення та впроваджувати реформи відповідно до стандартів ЄС.
«За підтримки URTF, Світового банку та наших партнерів з розвитку Уряд України має можливість виконувати основні державні функції, здійснювати низку проєктів з відновлення, підтримувати вразливі верстви населення та впроваджувати реформи, що узгоджують наші підходи зі стандартами ЄС, що є надзвичайно важливим для наших зусиль з приєднання до блоку. Ми високо цінуємо підтримку усіх донорів та з нетерпінням чекаємо на подальше поглиблення нашої співпраці з Групою Світового банку», — каже Зикова.
Грантове фінансування також спрямовується на забезпечення медичних послуг, відновлення пошкоджених будинків, електропостачання та підтримку фермерських господарств.
Крім того, фонд URTF надав підтримку реформуванню системи управління державними інвестиціями через технічну допомогу на початкових стадіях. Зокрема, фонд підтримав впровадження реформ в освіті, фінансах, транспорті, охороні здоров’я, підтримці малого та середнього бізнесу і фіскальному управлінні з використанням механізму фінансування за результатами (PforR).
Загалом проєкти, що підтримуються URTF, охопили мільйони українців: близько 111 тис. домогосподарств отримали компенсації на ремонт житла, 3,5 млн відновили електропостачання, 13 млн українців отримують соціальну підтримку.
За матеріалами:
Finance.ua
