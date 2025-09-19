0 800 307 555
Україна оцінює потребу у фінансуванні нової програми з МВФ у $150−170 млрд

Казна та Політика
31
Україна попередньо оцінює потребу в зовнішньому фінансуванні на період дії нової 4-річної програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у $150−170 млрд. Переговори щодо цієї програми розпочалися у вересні.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду, передає «Інтерфакс-Україна».
«В цілому потреба коштів для фінансування 4-річної програми може становити від 150 до 170 мільярдів доларів США на 4-річний період», — заявив він.
За його словами, на 2026 рік непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні наразі оцінюється у $18,1 млрд за розрахунковим середньорічним курсом 45,7 грн/$1.
За проєктом державного бюджету на 2026 рік, загальна потреба у зовнішньому фінансуванні становить 2 трлн 79,1 млрд грн ($45,5 млрд за бюджетним курсом). Сюди входять дефіцит бюджету та необхідність виплати зовнішніх боргових зобов’язань.
Нинішня 4-річна програма розширеного фінансування EFF з МВФ обсягом $15,6 млрд, яку було затверджено в березні 2023 року, спершу передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд — у негативному, які потім було збільшено відповідно до $153 млрд і $165 млрд.
Нагадаємо, Україна передала місії Міжнародного валютного фонду лист із запитом про нову програму співпраці.
Раніше видання РБК-Україна з посиланням на джерела повідомляло, що Україна планує представити Міжнародному валютному фонду пропозиції щодо укладення нової програми фінансової підтримки.
Необхідність нової програми з МВФ викликана великою ймовірністю продовження війни в Україні, що потребуватиме збільшення витрат.
Якщо війна затягуватиметься, то необхідність фінансування збільшиться. На наступний рік необхідність зовнішньої допомоги оцінюють у 35 млрд доларів, але поки що підтверджено лише 22 млрд із цієї суми.
Ключова причина для запуску нової програми МВФ — це більш реалістична оцінка перспектив завершення війни та перспектив зменшення безпекових ризиків, зазначили в коментарі виданню аналітики групи ICU.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Payment systems