Україна оцінює потребу у фінансуванні нової програми з МВФ у $150−170 млрд Сьогодні 15:05 — Казна та Політика

Україна оцінює потребу у фінансуванні нової програми з МВФ у $150−170 млрд

Україна попередньо оцінює потребу в зовнішньому фінансуванні на період дії нової 4-річної програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у $150−170 млрд. Переговори щодо цієї програми розпочалися у вересні.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду, передає «Інтерфакс-Україна».

«В цілому потреба коштів для фінансування 4-річної програми може становити від 150 до 170 мільярдів доларів США на 4-річний період», — заявив він.

Читайте також Україна та МВФ будуть шукати оптимальні рішення для подальшого фінансування

За його словами, на 2026 рік непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні наразі оцінюється у $18,1 млрд за розрахунковим середньорічним курсом 45,7 грн/$1.

За проєктом державного бюджету на 2026 рік, загальна потреба у зовнішньому фінансуванні становить 2 трлн 79,1 млрд грн ($45,5 млрд за бюджетним курсом). Сюди входять дефіцит бюджету та необхідність виплати зовнішніх боргових зобов’язань.

Нинішня 4-річна програма розширеного фінансування EFF з МВФ обсягом $15,6 млрд, яку було затверджено в березні 2023 року, спершу передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд — у негативному, які потім було збільшено відповідно до $153 млрд і $165 млрд.

Читайте також МВФ прогнозує дефіцит фінансування України до 2027 року в розмірі до 20 мільярдів доларів — Bloomberg

Нагадаємо, Україна передала місії Міжнародного валютного фонду лист із запитом про нову програму співпраці.

Раніше видання РБК-Україна з посиланням на джерела повідомляло , що Україна планує представити Міжнародному валютному фонду пропозиції щодо укладення нової програми фінансової підтримки.

Необхідність нової програми з МВФ викликана великою ймовірністю продовження війни в Україні, що потребуватиме збільшення витрат.

Якщо війна затягуватиметься, то необхідність фінансування збільшиться. На наступний рік необхідність зовнішньої допомоги оцінюють у 35 млрд доларів, але поки що підтверджено лише 22 млрд із цієї суми.

Ключова причина для запуску нової програми МВФ — це більш реалістична оцінка перспектив завершення війни та перспектив зменшення безпекових ризиків, зазначили в коментарі виданню аналітики групи ICU.

InvestMarket від «Мінфін». 🧐 Інвестуйте з розумом — обирайте актуальні проєкти з прозорими умовами на

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.