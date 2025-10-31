Місцеві бюджети отримали понад 230 млн грн туристичного збору Сьогодні 19:38 — Казна та Політика

Місцеві бюджети отримали понад 230 млн грн туристичного збору

За січень-вересень 2025 року надходження туристичного збору зросли на 35,7% порівняно з аналогічним періодом 2024-го. Місцеві бюджети отримали 234,4 млн грн проти 172,8 млн грн роком раніше.

Про це свідчать дані Державної податкової служби.

Регіони-лідери за надходженнями

Найбільше туристичного збору надійшло від:

Києва — 52,8 млн грн

Львівської області — 42,5 млн грн

Івано-Франківської області — 32,5 млн грн

Закарпаття — 21,2 млн грн

Це регіони, які традиційно залишаються туристичними магнітами — як для внутрішніх подорожей, так і для гостей з-за кордону.

Хто і як сплачує туристичний збір

Туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства перед тимчасовим проживанням у місцях розміщення.

Його утримують податкові агенти — тобто бізнеси, що надають послуги проживання:

готелі,

хостели,

приватні садиби,

бази відпочинку тощо.

Після цього збір перераховується до місцевого бюджету. Актуальний список податкових агентів публікується на сайтах місцевих рад.

Яка ставка

Ставку визначає місцева рада. Вона встановлюється за кожну добу проживання:

до 0,5% мінімальної зарплати — для громадян України;

до 5% мінімальної зарплати — для іноземців.

