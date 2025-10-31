0 800 307 555
Польська система оподаткування ФОПів в Україні не передбачає збільшення податків — Гетманцев

Казна та Політика
Польська система оподаткування ФОПів в Україні не передбачає збільшення податків, як про це заявляють деякі псевдо-експерти.
Насправді мета майбутнього переходу, який планується після війни, — сплата єдиного податку лише справді малими бізнесами або тими, чий оборот не перевищує 2 млн євро на рік.
Ті ж, хто мають більший оборот, не зможуть користуватися пільгами.
Про це заявив голова парламентського комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».
Гетманцев підкреслив, що система єдиного податку справді потребує «суттєвого реформування за польською моделлю». Уже затверджено Національну стратегію доходів, де це визначено.
Він пояснив, що зараз «ФОПи» можуть використовуватися в т.зв. схемах дроблення бізнесу. Це негативно позначається не тільки на доходах держбюджету, а й на конкуренції.
«Є „АТБ“, яке працює на одній або двох юридичних особах і має оборот до 250 млрд грн, а є фірма, яка має оборот до 10 млн грн, а насправді має близько 50 „суб'єктів господарювання“ під одним брендом. Ми ж розуміємо, що так це не може працювати», — навів приклад Гетманцев.
Що таке польська система для ФОПів

Польська модель передбачає більш м’які ліміти операцій — 2 млн євро, тоді як в Україні ліміт становить 7,8 млн грн (198 тис. євро). Також різні види діяльності оподатковуються різними ставками.
Наприклад, для торгівлі передбачена ставка єдиного податку 3%. Низьким податком оподатковується і виробництво. А податки на послуги значно вищі і становлять від 12 до 20%.
Тобто для певних видів діяльності у поляків передбачена менша ставка, ніж зараз в Україні. Головна умова — працювати чесно, не ховаючи обороти.
«Ми повинні говорити в контексті урядової НСД і реформування єдиного податку не про підвищення податків, а про справедливість оподаткування і застосування системи саме для малого бізнесу, а не для середнього і великого», — підсумував Гетманцев.

Довідка Finance.ua:

  • ФОПи третьої групи в Україні щокварталу сплачують єдиний податок 5% від доходу і щомісяця щонайменше 22% від мінімальної зарплати (у 2025-му це 1760 грн) єдиного соціального внеску. Це дає змогу нечесним роботодавцям не платити податки із зарплат.
