Стало відомо, яку суму витрачає Україна на один день війни Вчора 15:15 — Казна та Політика

Стало відомо, яку суму витрачає Україна на один день війни

Один день повномасштабної війни з рф обходиться Україні у 172 млн доларів.

Про це заявив очільник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов у коментарі «Новини.Live».

Читайте також Як війна змінила вартість сільськогосподарських земель в Україні

За його словами, своїми силами таке навантаження країна витримати не може.

Саме тому важливо залучити кошти партнерів для розвитку вітчизняної оборонної промисловості та інноваційних технологій.

Гнатов наголошує, Україна отримувала перевагу на полі бою там, де запроваджувала інноваційні рішення, але для їхньої повноцінної реалізації потрібне додаткове фінансування. Саме тому Україна звертається до партнерів.

«Нам не треба забувати, що впровадження інновацій — це шалені фінансові ресурси… Ведення війни проти такої великої і потужної за ресурсами країни, якою є країна-окупант рф — це надзвичайно дорого», — додав він.

мільярд доларів, а 41% бюджету країни йде на оборону. Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міністерство оборони Кирило Буданов повідомляв , день війни для росії коштує майже, а 41% бюджету країни йде на оборону.

1,1 трлн доларів. Також, за його словами , росія планує витратити на власне переозброєння до 2036 року близько

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.