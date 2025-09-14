0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Стало відомо, яку суму витрачає Україна на один день війни

Казна та Політика
26
Стало відомо, яку суму витрачає Україна на один день війни
Стало відомо, яку суму витрачає Україна на один день війни
Один день повномасштабної війни з рф обходиться Україні у 172 млн доларів.
Про це заявив очільник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов у коментарі «Новини.Live».
Читайте також
За його словами, своїми силами таке навантаження країна витримати не може.
Саме тому важливо залучити кошти партнерів для розвитку вітчизняної оборонної промисловості та інноваційних технологій.
Гнатов наголошує, Україна отримувала перевагу на полі бою там, де запроваджувала інноваційні рішення, але для їхньої повноцінної реалізації потрібне додаткове фінансування. Саме тому Україна звертається до партнерів.
Читайте також
«Нам не треба забувати, що впровадження інновацій — це шалені фінансові ресурси… Ведення війни проти такої великої і потужної за ресурсами країни, якою є країна-окупант рф — це надзвичайно дорого», — додав він.
Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міністерство оборони Кирило Буданов повідомляв, день війни для росії коштує майже мільярд доларів, а 41% бюджету країни йде на оборону.
Також, за його словами, росія планує витратити на власне переозброєння до 2036 року близько 1,1 трлн доларів.
За матеріалами:
Novyny.live
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems