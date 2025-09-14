Стало відомо, яку суму витрачає Україна на один день війни
Один день повномасштабної війни з рф обходиться Україні у 172 млн доларів.
Про це заявив очільник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов у коментарі «Новини.Live».
За його словами, своїми силами таке навантаження країна витримати не може.
Саме тому важливо залучити кошти партнерів для розвитку вітчизняної оборонної промисловості та інноваційних технологій.
Гнатов наголошує, Україна отримувала перевагу на полі бою там, де запроваджувала інноваційні рішення, але для їхньої повноцінної реалізації потрібне додаткове фінансування. Саме тому Україна звертається до партнерів.
«Нам не треба забувати, що впровадження інновацій — це шалені фінансові ресурси… Ведення війни проти такої великої і потужної за ресурсами країни, якою є країна-окупант рф — це надзвичайно дорого», — додав він.
Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міністерство оборони Кирило Буданов повідомляв, день війни для росії коштує майже мільярд доларів, а 41% бюджету країни йде на оборону.
Також, за його словами, росія планує витратити на власне переозброєння до 2036 року близько 1,1 трлн доларів.
Поділитися новиною
Також за темою
Міністр фінансів України оцінив дефіцит фінансування на 2026 рік
Гетманцев пояснив, чому компанії не потрапляють до «Клубу білого бізнесу»
«Найвищий показник у світі». Україна витрачає рекордні 31% ВВП на оборону
Єврокомісія пропонує нову схему використання російських активів на підтримку України
На 2026 рік прогнозується дефіцит бюджету в 10 млрд дол. — думка Гетманцева
Підласа розповіла, які внески буде робити Україна до ЄС після вступу