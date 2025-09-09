Як війна змінила вартість сільськогосподарських земель в Україні Сьогодні 20:04 — Аграрний ринок

Як війна змінила вартість сільськогосподарських земель в Україні

Сьогодні вартість гектара сільськогосподарської землі в Україні демонструє значну різницю між регіонами. Ця диференціація визначається не стільки традиційними факторами, як-от родючість ґрунтів, скільки геополітичним ризиком. Фактично, війна створила дворівневий ринок, де ціна є прямою функцією безпеки.

«Регіони високої вартості — „премія за безпеку“. До цієї категорії належать області на заході та в центрі України, які сприймаються як відносно безпечні. Тут спостерігається найвищий попит та, відповідно, найвищі ціни», — вважає координатор земельного комітету Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Ігор Лісецький.

Найдорожча земля для фізичних осіб знаходиться в:

Івано-Франківській області (в середньому 93−126 тис. грн/га);

Львівській (72−118 тис. грн/га);

Київській (60−90 тис. грн/га);

Тернопільській (57−87 тис. грн/га).

За його словами, земля в цих областях розглядається не лише як виробничий актив, а і як надійний інструмент для збереження капіталу, що приваблює інвесторів з інших секторів, наприклад, IT.

Регіони низької вартості — зрозуміло, що своєрідний «дисконт за ризик». До цієї категорії належать прифронтові, прикордонні та частково окуповані області сходу та півдня України.

Найнижчі ціни зафіксовано в:

Херсонській області (25−39 тис. грн/га);

Запорізькій (27−38 тис. грн/га);

Донецькій (28−32 тис. грн/га);

Миколаївській (30−42 тис. грн/га).

Прикордонні Сумська та Чернігівська області також демонструють значно нижчі ціни за середні по країні (близько 31−41 тис. грн/га).

За словами старшого наукового співробітника відділу земельних ресурсів та природокористування Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», к.е.н. Ігоря Юрченка, найвища ринкова активність спостерігається у Вінницькій (2485 угод за ціни 54 тис. грн/га), Львівській (2312 угод за 85 тис. грн/га) та Хмельницькій (1958 угод за 55 тис. грн/га) областях, що свідчить про формування активних регіональних ринків з балансом між ціною та доступністю.

«Цікавою є ситуація в Івано-Франківській області: попри найвищі ціни (133 тис. грн/га), кількість угод залишається значною (1952), що вказує на високу інвестиційну привабливість та готовність покупців платити преміум. Натомість у прифронтових регіонах — Донецька (лише 104 угоди за ціни 40 тис. грн/га), Луганська (7 угод) та Запорізька (125 угод за 42 тис. грн/га) області — внаслідок прямого впливу безпекових ризиків спостерігається критично низька активність», — вважає він.

Нагадаємо, за даними Опендатабот, у липні 2025-го середня ціна гектара сільськогосподарської землі в Україні становила 69 628 гривень, тоді як у червні його вартість знаходилася на рівні 60 789 гривень. Зазначимо також, що у липні минулого року середня ціна гектару становила 51 600 гривень.

Інвестуйте у різні активи: земля, житло, комерційна нерухомість — все є на InvestMarket від «Мінфін»

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.