Ціни на землю в Україні стрімко зростають: скільки зараз коштує гектар — Finance.ua

У липні 2025-го середня ціна гектара сільськогосподарської землі в Україні становила 69 628 гривень, тоді як у червні його вартість знаходилася на рівні 60 789 гривень.

Про це свідчить база даних Opendatabot

Зазначимо також, що у липні минулого року середня ціна гектару становила 51 600 гривень.

Зростає і площа проданих земель. У минулому місяці вона становила 21 611 га, тоді як у червні цей показник знаходився на рівні 20 852 га. У липні минулого року було продано 20 068 га.

Найдорожче земля коштує в Івано-Франківській області, де ціна гектара становить 180 137 гривень. Також великі ціни можна спостерігати у центральній частині України.

Найнижчі ціни на землю можна бачити у прифронтових регіонах. Так, в Донецькій області земля коштує 30 665 грн/га. Дещо вищі ціни спостерігаються в Запорізькій області — тут земля коштує 35 246 грн/га.

українська земля є унікальним активом. За словами експерта, якщо порівнювати з нерухомістю, то це, умовно кажучи, квартира на Печерську в 90-ті роки. Тобто, вона має надзвичайні характеристики за якістю та кількістю: 6-те місце у світі за орною землею та 4-те — за чорноземом. І це все сконцентровано на відносно невеликій території;

операції з купівлі-продажу землі залишаються одними з найпоширеніших на ринку нерухомості України. Проте не вся земля може вільно продаватися — законодавство встановлює низку обмежень, які обов’язково слід враховувати обом сторонам угоди. Розповідаємо, які категорії земель заборонено продавати.

