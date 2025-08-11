Які земельні ділянки не можна продавати у 2025 році — Finance.ua

Які земельні ділянки не можна продавати у 2025 році Сьогодні 06:21

Які земельні ділянки не можна продавати у 2025 році

Операції з купівлі-продажу землі залишаються одними з найпоширеніших на ринку нерухомості України. Проте не вся земля може вільно продаватися — законодавство встановлює низку обмежень, які обов’язково слід враховувати обом сторонам угоди.

Розповідаємо, які категорії земель заборонено продавати, як перевірити ділянку перед підписанням договору та які юридичні дії слід виконати, аби уникнути ризиків і оформити угоду безпечно.

Земля без кадастрового номера

Однією з ключових умов для продажу землі є наявність кадастрового номера. Якщо ділянка не має такого номера, тобто ще не сформована як об’єкт у державному кадастрі — її продаж неможливий.

«Без кадастрового номера немає правового статусу ділянки як об’єкта цивільного обороту. Це означає, що продати таку землю — юридично неможливо», — пояснює юристка Анастасія Герич.

Покупець у цьому випадку ризикує укласти фіктивну угоду, яка згодом буде визнана недійсною.

Земля з арештом або іпотекою

Будь-які обтяження, які зареєстровані щодо ділянки, можуть повністю унеможливити її відчуження. Йдеться про арешт, іпотеку, заставу, заборону на продаж через судову ухвалу тощо.

«Продаж обтяженої ділянки без погодження зі стороною, що має право вимоги, буде порушенням закону. Такий договір можуть скасувати у суді», — зазначає Герич.

Перевірити обтяження можна через відкриті державні реєстри, зокрема через Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

Державна і комунальна земля (без згоди)

Ділянки, які перебувають у власності держави або громади, можуть передаватися лише за спеціальними процедурами. Якщо ж така земля передана в оренду — її не можна продати без згоди орендаря.

Згідно із земельним законодавством, продаж або будь-яке інше відчуження державної чи комунальної землі має відбуватися через аукціон або відповідно до рішень органів влади.

Земля зі спірним правом власності

Суперечки між власниками, судові процеси, неправильно оформлені документи або сумнівне походження права власності — усе це виключає можливість законного продажу землі.

Покупцеві необхідно перевірити, чи справді особа, яка виступає продавцем, є власником. Також варто звернути увагу, чи не перебуває особа у шлюбі, адже згода іншого з подружжя може бути обов’язковою.

Земля без цільового призначення

Цільове призначення землі визначає, що саме можна на ній робити. Покупець, який хоче звести будинок на сільськогосподарській ділянці без зміни її призначення, порушує закон.

«Необхідно перевіряти не лише правовстановлюючі документи, а й те, чи відповідає ділянка вашій меті. Якщо вона призначена для ведення особистого селянського господарства — зведення житлового будинку на ній буде незаконним», — коментує Герич.

Зміна цільового призначення — окрема тривала процедура, яку варто прорахувати заздалегідь.

Земля неповнолітніх або недієздатних людей

Якщо продавцем є особа, яка не досягла повноліття або визнана недієздатною, продаж можливий лише за дозволом органу опіки та піклування.

Відсутність такого дозволу автоматично робить договір продажу недійсним. У цьому випадку держава захищає права вразливих груп населення.

Як уникнути помилок під час купівлі-продажу землі

Щоб продаж земельної ділянки відбувся безпечно, важливо дотриматися чіткої послідовності дій:

перевірити кадастровий номер та цільове призначення;

пересвідчитися у наявності прав власності та відсутності обтяжень;

перевірити згоду співвласників, подружжя, опікунів тощо;

зробити незалежну оцінку вартості ділянки;

укласти договір у нотаріуса та провести державну реєстрацію.

Особливо важливо — не економити на правовій перевірці.

«Саме юридична перевірка документів перед угодою дозволяє попередити конфлікти у майбутньому», — додає Герич.

Які ділянки потребують особливої уваги перед купівлею

Окрему категорію ризику становлять ділянки:

поблизу водоохоронних зон;

у межах історико-культурних заповідників;

із незрозумілим цільовим призначенням;

без технічної документації на будівлі, які на них розміщені.

Ці нюанси часто ігнорують, хоча саме вони згодом стають причинами відмов у реєстрації або штрафів, констатує юристка.

