Чи потрібно приватизувати земельну ділянку, якщо є кадастровий номер — пояснення юриста — Finance.ua
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Чи потрібно приватизувати земельну ділянку, якщо є кадастровий номер — пояснення юриста

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Приватизація земельної ділянки та отримання кадастрового номеру на земельну ділянку — це різні дії, що мають різні юридичні наслідки.
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Про це розповіла Марина Барабаш, адвокат юридичної компанії «Максим Боярчуков та Партнери» в коментарі УНІАН.
Кадастровий номер присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування. Наявність в земельної ділянки кадастрового номеру свідчить, що вона є сформованою, має чітко визначену площу та межі.
Після державної реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі інформація про власника земельної ділянки вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Власником земельної ділянки можуть бути не лише громадяни, а й держава та територіальні громади.
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Якщо зміна власника

При зміні власника земельної ділянки її кадастровий номер зберігається. Кадастровий номер можуть мати ділянки, які наприклад, належать територіальній громаді, але якими користуються або які орендують громадяни.
Приватизація земельної ділянки державної або комунальної власності є одним із способів безоплатного набуття громадянами земельної ділянки у власність.
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Якщо людина хоче приватизувати (отримати у власність безоплатно в держави чи територіальної громади) земельну ділянку, то для внесення запису про власника земельної ділянки до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно наявність кадастрового номеру є обов’язковою.
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Доволі часто власникам нерухомості доводиться продавати будинок, який стоїть на неоформленій землі. Це зробити можливо, але необхідно знати деякі особливості процедури.
Раніше юристка Лариса Величко розповіла, що відповідно до положень чинного законодавства України, зокрема статті 377 Цивільного кодексу України та статті 120 Земельного кодексу України, при продажу будинку без приватизованої земельної ділянки передбачений принцип цілісності нерухомості та землі, на якій вона розташована.
За матеріалами:
Finance.ua
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