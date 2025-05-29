Яка ціна гектара землі в травні в Україні (інфографіка) — Finance.ua

Яка ціна гектара землі в травні в Україні (інфографіка) Вчора 15:00 — Казна та Політика

Яка ціна гектара землі в травні в Україні (інфографіка)

Найвища ціна за 1 гектар нині в Україні у центральній частині країни. Це традиційно найродючіші землі.

Про це пише Опендатабот

Щодо площі проданої землі, площа проданих земель у травні становить 11 тис. 923 га, у квітні було 23 тис. 911 га.

Нагадаємо, до нападу рф у лютому 2022 року, в середньому, продавали 10 тисяч га на тиждень, наразі продажі впали у 4 рази — до 2, 5 тисяч га на тиждень.

Загалом станом на кінець жовтня продано 289 тисяч га — це менше 1% від загальної площі з 42,4 мільйони га сільськогосподарської землі в країні.

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Вартість землі

Середня вартість гектару за весь час роботи ринку землі становить близько 37 тисяч грн за гектар.

Перший місяць після поновлення роботи у травні 2022 року ціни сягали 43 тисяч грн за гектар.

Раніше ми писали , що ринок землі поступово набуває комерційної привабливості. У 2021 році спостерігалася обережність. У перший рік відкриття ринку змінили власника 74 392 земельні ділянки — 178 344 га. У 2024 році відчужено 193 560 ділянок, або майже 400 000 га. Цей рівень волатильності та ліквідності ринку дає змогу сказати, що земельна реформа відбулася. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

є унікальним активом. Як повідомив під час щорічного саміту Invest Talk Summit 2025, який відбувся в Києві, співзасновник Zeminvest, Dobrozem та «Перший земельний інвестиційний фонд» Олександр Чорний, Українська земля

«Якщо ми будемо його порівнювати з нерухомістю, то це, умовно кажучи, квартира на Печерську в 90-ті роки. Тобто, вона має надзвичайні характеристики за якістю та кількістю: 6-те місце у світі за орною землею та 4-те — за чорноземом. І це все сконцентровано на відносно невеликій території" — сказав він.

Експерт під час свого виступу на тему «Чи буде 2025 переломним роком для ринку землі?» наголосив на тому, що 2021 року Україна входила в топ-10 країн за експортом сільськогосподарської продукції та мала досить сформовану аграрну інфраструктуру та високу конкуренцію з боку користувачів за сільськогосподарську землю.

Щодо того, як може змінитися ціна на землю 2025 року, то тут Чорний бачить чималий потенціал для зростання. Він наголосив на тому, що попри проторгування цього активу на ринку на 2%, замість 5% до війни (1 млн гектар), на момент відкриття ринку середня ціна становила 1200 — 1600 доларів. Сьогодні вона зросла від 1600 до 2300 доларів. Так, за його прогнозом, до кінця 2025 року вартість землі може ще зрости до 26%.

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