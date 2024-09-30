Земля в Україні найближчими роками може подорожчати на 20% - Мінагрополітики — Finance.ua

Земля в Україні найближчими роками може подорожчати на 20% - Мінагрополітики Сьогодні 12:01

Земля в Україні найближчими роками може подорожчати на 20% - Мінагрополітики

З моменту відкриття ринку землі 2021 року земля в Україні подорожчала з 39 тис. грн/га до 46 тис. грн/га 2024 року, наступними роками її вартість може зрости приблизно на 20%.

Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

«Ринок землі поступово набуває комерційної привабливості. У 2021 році спостерігалася обережність. У перший рік відкриття ринку змінили власника 74 392 земельні ділянки — 178 344 га. У 2024 році відчужено 193 560 ділянок, або майже 400 000 га. Цей рівень волатильності та ліквідності ринку дає змогу сказати, що земельна реформа відбулася», — сказав він.

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Міністр також нагадав, що перші аукціони з оренди держземель відкриються 1 жовтня на «Прозорро.Продажі».

У рамках програми «Земельний банк» можна орендувати земельні ділянки різної площі, починаючи від 2 га. Найбільша — 3969 га — у Кіровоградській області.

Як повідомлялося раніше, Коваль запевнив, що завдяки впровадженню програми «Земельний банк», Україна наступного року зможе отримати декілька млрд гривень від оренди державних земель, що сприятимуть економічному розвитку країни.

Довідка Finance.ua:

Ринок сільгоспземель зріс на понад 30% з початку цього року, а ціни досягли найвищих значень за всю історію ринку.

Зазначається, що середньозважена ціна купівлі-продажу у липні 2024 року склала 46,0 тис. грн за гектар. Це на 4,5% більше, ніж у червні, та на 1,5% більше порівняно з травнем цього року.



uaprom За матеріалами:

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