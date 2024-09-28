Земельний ринок в Україні: ціни досягли найвищих значень за всю історію — Finance.ua
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Земельний ринок в Україні: ціни досягли найвищих значень за всю історію

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Земельний ринок в Україні: ціни досягли найвищих значень за всю історію
Земельний ринок в Україні: ціни досягли найвищих значень за всю історію
Ринок сільгоспземель зріс на понад 30% з початку цього року, а ціни досягли найвищих значень за всю історію ринку.
Про це йдеться в аналітичному огляді, підготовленому KSE Агроцентр спільно з Програмою Usaid Агро.
Зазначається, що середньозважена ціна купівлі-продажу у липні 2024 року склала 46,0 тис. грн за гектар. Це на 4,5% більше, ніж у червні, та на 1,5% більше порівняно з травнем цього року.
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Загалом, з моменту відкриття ринку для юридичних осіб 1 січня 2024 року, ціни на сільгоспземлю зросли на 24% для всіх земель і на 19% для «товарних» земель.

Активність на ринку сільгоспземель

Обсяги ринку у липні 2024 року також продемонстрували зростання: укладені угоди купівлі-продажу збільшились на 10,2%, а площа земель в обігу зросла на 4,3% у порівнянні з червнем 2024 року.
За площею земель в обігу липневий показник на 30,4% перевищує середньомісячну площу у 2023 році.
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Після незначного спаду у травні та червні ціни купівлі-продажу сільськогосподарських земель знову почали зростати, встановивши новий рекорд.
Нагадаємо, у 2025 році Україна очікує отримати декілька мільярдів гривень від оренди державних земель, що стане можливим завдяки впровадженню нової програми «Земельний банк».

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За матеріалами:
Finance.ua
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