Україна у 2025 році може отримати мільярди гривень від оренди державної землі — Finance.ua
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Україна у 2025 році може отримати мільярди гривень від оренди державної землі

Аграрний ринок
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Україна у 2025 році може отримати мільярди гривень від оренди державної землі
Україна у 2025 році може отримати мільярди гривень від оренди державної землі
У 2025 році Україна очікує отримати декілька мільярдів гривень від оренди державних земель, що стане можливим завдяки впровадженню нової програми «Земельний банк».
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль під час презентації проєкту «Прозора оренда землі».
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За словами міністра, завдяки програмі Україна зможе значно збільшити доходи від оренди державних земель.
«Без активної участі бізнесу, зокрема малого та середнього, цей результат був би недосяжний. Програма спрямована на перетворення України з аграрної країни на аграрно-індустріальну державу», — підкреслив Коваль.
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Програма передбачає надання аграріям законного доступу до оренди державних сільськогосподарських земель. В залежності від типу культур, оренда може тривати від 14 до 25 років. Мінімальна ділянка для оренди — 1 га, максимальна — 3969 га.
Також Коваль анонсував подальші етапи програми «Земельний банк» та тотальну автоматизацію процесів, що дозволить усунути людський фактор і забезпечить прозорість земельних відносин.
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