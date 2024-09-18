Земля в Японії підскочила в ціні найбільше за 32 роки: причини — Finance.ua
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Земля в Японії підскочила в ціні найбільше за 32 роки: причини

Світ
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Земля в Японії підскочила в ціні найбільше за 32 роки: причини
Земля в Японії підскочила в ціні найбільше за 32 роки: причини
Середня місячна ціна землі в Японії підскочила на 1,4% порівняно з 2023 роком.
Про це повідомляє Nikkei Asia з посиланням на дані Міністерства землі, інфраструктури, транспорту і туризму.
Станом на 1 липня 2024 року ріст ціни на землю став третім роком зростання поспіль і найстрімкішим з 1992 року, на тлі зростання в’їзного туризму та іноземних інвестицій через слабку єну.
Повідомляється, що ціни на комерційну землю зросли на 2,4%, а на житлову — на 0,9%, причому обидва показники зростають найшвидшими темпами з часу, коли лопнула економічна «бульбашка», роздута активами країни.
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«На відміну від короткострокової купівлі-продажу в період „бульбашки“, ціни стабільно зростають, відображаючи реальний попит», — йдеться у звіті міністерства.
Зазначається, що після відновлення після фінансової кризи, спричиненої крахом Lehman Brothers Holdings та пандемією коронавірусу, ринок все більше демонструє тенденцію до зростання.
Ціни значно зросли в трьох найбільших містах Японії, зосереджених у Токіо, Осаці та Нагої, причому ціни на житло зростають третій рік поспіль, а ціни на землю для комерційного використання зростають 12 років поспіль.
Ціни на житлову землю зросли у 17 з 47 префектур Японії. Ціни на комерційну землю, на які вплинуло зростання в’їзного туризму, зросли у 28.
За матеріалами:
Економічна Правда
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