Понад 5 тисяч квадратних кілометрів української землі було розміновано — Міноборони Сьогодні 20:13 — Казна та Політика

Державні оператори протимінної діяльності обстежили та розмінували 5308 км² української території від початку російської агресії. Площа забруднених територій зменшилася зі 156 тис. км² до 142 тис. км².

Від початку широкомасштабної збройної російської агресії державні оператори протимінної діяльності обстежили та розмінували 5308 км² української території. Перебіг робіт з розмінування обговорили на засіданні Національного органу з питань протимінної діяльності під головуванням першого заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка. Про це повідомляє пресслужба Міноборони,.

Зазначається, що усього з початку року здійснено нетехнічне обстеження у 59 територіальних громадах, 235 км 2 ідентифіковано як імовірно забруднені.

Наразі гуманітарне розмінування здійснюється на 282 ділянках загальною площею 17,5 км 2 , з них 88 ділянок загальною площею 7,23 км 2 уже передано територіальним громадам.

Крім того, відповідно до Плану виконання заходів з очищення від вибухонебезпечних предметів земель сільськогосподарського призначення, було обстежено та розміновано 2059 км 2 . Цю територію вдалося повернути до продуктивного використання.

За результатами первинного нетехнічного обстеження територій, що зазнали впливу від вибухонебезпечних предметів, їхня площа зменшилася зі 156 тис. км 2 до 142 тис. км 2 , повідомив генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Членами Національного органу з питань протимінної діяльності прийнято рішення щодо формування консолідованої позиції України для участі у 5-й оглядовій конференції Конвенції «Про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їх знищення».

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