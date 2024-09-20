Понад 5 тисяч квадратних кілометрів української землі було розміновано — Міноборони
Державні оператори протимінної діяльності обстежили та розмінували 5308 км² української території від початку російської агресії. Площа забруднених територій зменшилася зі 156 тис. км² до 142 тис. км².
Від початку широкомасштабної збройної російської агресії державні оператори протимінної діяльності обстежили та розмінували 5308 км² української території. Перебіг робіт з розмінування обговорили на засіданні Національного органу з питань протимінної діяльності під головуванням першого заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка. Про це повідомляє пресслужба Міноборони,.
Зазначається, що усього з початку року здійснено нетехнічне обстеження у 59 територіальних громадах, 235 км2 ідентифіковано як імовірно забруднені.
Наразі гуманітарне розмінування здійснюється на 282 ділянках загальною площею 17,5 км2, з них 88 ділянок загальною площею 7,23 км2 уже передано територіальним громадам.
Крім того, відповідно до Плану виконання заходів з очищення від вибухонебезпечних предметів земель сільськогосподарського призначення, було обстежено та розміновано 2059 км2. Цю територію вдалося повернути до продуктивного використання.
За результатами первинного нетехнічного обстеження територій, що зазнали впливу від вибухонебезпечних предметів, їхня площа зменшилася зі 156 тис. км2 до 142 тис. км2, повідомив генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
Членами Національного органу з питань протимінної діяльності прийнято рішення щодо формування консолідованої позиції України для участі у 5-й оглядовій конференції Конвенції «Про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їх знищення».
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