Нерухомість, земля та авто: конфіскують майно у осіб, які переправляли чоловіків через державний кордон — Finance.ua

Нерухомість, земля та авто: конфіскують майно у осіб, які переправляли чоловіків через державний кордон Сьогодні 19:44 — Кримінал

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило та розшукало активи осіб, підозрюваних в організації незаконного переправлення громадян через державний кордон України.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

За інформацією Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, у лютому 2025 року службові особи домовилися з двома громадянами України про їх незаконне переміщення до ділянки державного кордону з Румунією за грошову винагороду у розмірі 7 тисяч доларів США за кожного. Вказані факти підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а фігурантам вже повідомлено про підозру.

У межах розшуку активів працівники АРМА за допомогою інформаційних та довідкових підсистем, державних реєстрів і банківських установ встановили та розшукали активи підозрюваних.

«Нам вдалося виявити банківські рахунки, а також різні об’єкти майна, що перебувають у власності підозрюваних. Зокрема, було розшукано житлову нерухомість, земельні ділянки, автомобільний та річковий транспорт», — повідомив заступник голови АРМА Павло Великоречанін.

Він додав, що отримані дані вже передано до органу досудового розслідування для ініціювання процедури накладення арешту на виявлені активи.

Нагадаємо, АРМА розшукало активи посадових та службових осіб одного з київських ОСББ, які ошукали співвласників багатоквартирного будинку. Серед активів більше 90 об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі в центрі Києва, 22 автомобілі та каютний круїзний катер.

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