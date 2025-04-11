Які компанії володіють найбільшими земельними ділянками в Україні (інфографіка) — Finance.ua

Які компанії володіють найбільшими земельними ділянками в Україні (інфографіка)
66 компаній зменшили свої земельні банки до розміру менше 100 га з моменту відкриття ринку землі та вибули з переліку великих землевласників Державного земельного кадастру. Втім й решта компаній з переліку скорочували свої наділи: за рік площа їх земельних ділянок зменшилася на 8225.4 га.
Про це повідомляє Опендатабот.
На 66 компаній поменшав список з бізнесів, які володіють понад 100 га землі. Якщо на початку 2024 року їх було 283, то тепер — 217. З них 34 компанії зареєстровані у ТОТ.
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У який українських бізнесів наразі найбільше землі у власності:
- Агрофірма Світанок — загальна площа землі 5 046,1 га;
- Дружківське Рудоуправління — 3 337,8 га;
- Зернятко-Південь — 2 750,5 га;
- Землетрейд — 1 877,8 га;
- Агроголден — 1336,5 га;
- Куяльник — 1 283,3 га;
- Седнівське — 1 221,9 га;
- Агрофірма Каравай — 1 048 га;
- Свобода — 969,4 га;
- Глобал Агроленд — 966,6 га.
Нагадаємо, що з січня 2024 року ринок землі став відкритим для бізнесу. Проте замість хвилі покупок, бізнеси, які володіли значною кількістю земельних ділянок, продають землю. 2 554 земельних ділянок продали компанії за рік з моменту відкриття ринку землі для бізнесу.
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Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук прокоментував, що єдиним питанням для малих фермерських господарств є фінансова спроможність займатися агробізнесом.
«Варто розуміти, що в Україні система побудови полів не має великих масивів. Тобто, умовно, у нас середні поля по Україні — це 50−60 гектарів. І коли ти починаєш свій бізнес, тобі потрібно, щоб це було єдиним масивом, для того, щоб зменшити кількість витрат на обробіток цієї землі. Коли немає таких масивів, то і зацікавленості в купівлі теж може бути менше. Підприємству нецікаво, коли йому пропонують серед поля 3−4 паї — адже їх не зможуть навіть обробити», — Денис Марчук.
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