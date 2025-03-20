Найбільша ціна за гектар сільгоспземлі в Україні — майже 93 тис грн (ціни за регіонами у березні)
Протягом березня 2025 року вартість одного гектару сільськогосподарської землі знову змінилася. Однак, порівняно з лютим місяцем найбільша ціна тепер на Київщині — 92 724 грн/га.
Середня вартість гектару по Україні склала 52 582 грн, тоді як у лютому — 54 805 грн, пише Zemliak.com.
Як у березні змінилися ціни за гектар по областях
- Вінницька область — 69 267 грн за гектар
- Волинська область — 51 308 грн за гектар
- Дніпропетровська область — 38 509 грн за гектар
- Донецька область — 11 264 грн за гектар
- Житомирська область — 36 796 грн за гектар
- Закарпатська область — 55 479 грн за гектар
- Запорізька область — 34 893 грн за гектар
- Івано-Франківська область — 62 660 грн за гектар
- Київська область — 92 724 грн за гектар
- Кіровоградська область — 45 255 грн за гектар
- Львівська область — 69 844 грн за гектар
- Миколаївська область — 34 316 грн за гектар
- Одеська область — 37 614 грн за гектар
- Полтавська область — 64 824 грн за гектар
- Рівненська область — 45 311 грн за гектар
- Сумська область — 35 232 грн за гектар
- Тернопільська область — 72 110 грн за гектар
- Харківська область — 44 675 грн за гектар
- Херсонська область — 35 337 грн за гектар
- Хмельницька область — 61 919 грн за гектар
- Черкаська область — 50 881 грн за гектар
- Чернівецька область — 53 078 грн за гектар
- Чернігівська область — 36 771 грн за гектар.
За місяць змінилися позиції серед областей-лідерів за цінами на землю. Так, нині найдорожчий гектар продають на Київщині, найдешевший — у Донецькій області. Донеччина продовжує залишатись на позиції з найнижчою вартістю гектару.
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