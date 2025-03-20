Найбільша ціна за гектар сільгоспземлі в Україні — майже 93 тис грн (ціни за регіонами у березні) Сьогодні 21:09 — Аграрний ринок

Найбільша ціна за гектар сільгоспземлі в Україні — майже 93 тис грн (ціни за регіонами у березні)

Протягом березня 2025 року вартість одного гектару сільськогосподарської землі знову змінилася. Однак, порівняно з лютим місяцем найбільша ціна тепер на Київщині — 92 724 грн/га.

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Середня вартість гектару по Україні склала 52 582 грн, тоді як у лютому — 54 805 грн, пише Zemliak.com.

Як у березні змінилися ціни за гектар по областях

Вінницька область — 69 267 грн за гектар

Волинська область — 51 308 грн за гектар

Дніпропетровська область — 38 509 грн за гектар

Донецька область — 11 264 грн за гектар

Житомирська область — 36 796 грн за гектар

Закарпатська область — 55 479 грн за гектар

Запорізька область — 34 893 грн за гектар

Івано-Франківська область — 62 660 грн за гектар

Київська область — 92 724 грн за гектар

Кіровоградська область — 45 255 грн за гектар

Львівська область — 69 844 грн за гектар

Миколаївська область — 34 316 грн за гектар

Одеська область — 37 614 грн за гектар

Полтавська область — 64 824 грн за гектар

Рівненська область — 45 311 грн за гектар

Сумська область — 35 232 грн за гектар

Тернопільська область — 72 110 грн за гектар

Харківська область — 44 675 грн за гектар

Херсонська область — 35 337 грн за гектар

Хмельницька область — 61 919 грн за гектар

Черкаська область — 50 881 грн за гектар

Чернівецька область — 53 078 грн за гектар

Чернігівська область — 36 771 грн за гектар.

За місяць змінилися позиції серед областей-лідерів за цінами на землю. Так, нині найдорожчий гектар продають на Київщині, найдешевший — у Донецькій області. Донеччина продовжує залишатись на позиції з найнижчою вартістю гектару.

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