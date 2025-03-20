Найбільша ціна за гектар сільгоспземлі в Україні — майже 93 тис грн (ціни за регіонами у березні) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найбільша ціна за гектар сільгоспземлі в Україні — майже 93 тис грн (ціни за регіонами у березні)

Аграрний ринок
31
Найбільша ціна за гектар сільгоспземлі в Україні — майже 93 тис грн (ціни за регіонами у березні)
Найбільша ціна за гектар сільгоспземлі в Україні — майже 93 тис грн (ціни за регіонами у березні)
Протягом березня 2025 року вартість одного гектару сільськогосподарської землі знову змінилася. Однак, порівняно з лютим місяцем найбільша ціна тепер на Київщині — 92 724 грн/га.
Читайте також
Середня вартість гектару по Україні склала 52 582 грн, тоді як у лютому — 54 805 грн, пише Zemliak.com.
Найбільша ціна за гектар сільгоспземлі в Україні — майже 93 тис грн (ціни за регіонами у березні)
Як у березні змінилися ціни за гектар по областях
  • Вінницька область — 69 267 грн за гектар
  • Волинська область — 51 308 грн за гектар
  • Дніпропетровська область — 38 509 грн за гектар
  • Донецька область — 11 264 грн за гектар
  • Житомирська область — 36 796 грн за гектар
  • Закарпатська область — 55 479 грн за гектар
  • Запорізька область — 34 893 грн за гектар
  • Івано-Франківська область — 62 660 грн за гектар
  • Київська область — 92 724 грн за гектар
  • Кіровоградська область — 45 255 грн за гектар
  • Львівська область — 69 844 грн за гектар
  • Миколаївська область — 34 316 грн за гектар
  • Одеська область — 37 614 грн за гектар
  • Полтавська область — 64 824 грн за гектар
  • Рівненська область — 45 311 грн за гектар
  • Сумська область — 35 232 грн за гектар
  • Тернопільська область — 72 110 грн за гектар
  • Харківська область — 44 675 грн за гектар
  • Херсонська область — 35 337 грн за гектар
  • Хмельницька область — 61 919 грн за гектар
  • Черкаська область — 50 881 грн за гектар
  • Чернівецька область — 53 078 грн за гектар
  • Чернігівська область — 36 771 грн за гектар.
Читайте також
За місяць змінилися позиції серед областей-лідерів за цінами на землю. Так, нині найдорожчий гектар продають на Київщині, найдешевший — у Донецькій області. Донеччина продовжує залишатись на позиції з найнижчою вартістю гектару.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems