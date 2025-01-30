Скільки коштувала сільськогосподарська земля в Європі — дані Євростату (інфографіка) Сьогодні 21:01 — Особисті фінанси

Скільки коштувала сільськогосподарська земля в Європі — дані Євростату (інфографіка)

За даними Євростату, в 2023 році середня ціна 1 га ріллі в ЄС становила 11 791 євро, тоді як середня річна ціна оренди ріллі та/або постійних пасовищ становила 173 євро за гектар.

Ця інформація випливає з даних про ціни та орендну плату сільськогосподарської землі, опублікованих Євростатом

Ціни на орну землю

Серед 22 країн ЄС, дані про які доступні, найвища середня ціна за 1 га ріллі була зафіксована на Мальті — 283 039 євро за гектар. Наступна найвища середня ціна була в Нідерландах — 91 154 євро за гектар, а потім у Люксембурзі — 42 540 євро за гектар.

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Найнижчі середні ціни були зафіксовані в Хорватії (4 491 євро за гектар), Латвії (4 591 євро) та Словаччині (5 189 євро).

Існували значні регіональні коливання цін на землю в ЄС.

Найвища середня ціна за 1 га ріллі була зафіксована у Відні в Австрії (189 000 євро), далі йдуть Флеволанд в Нідерландах (178 093 євро) і Канарські острови в Іспанії (€148 247).

Найнижчі ціни були зафіксовані в шведських регіонах Övre Norrland (1 951 євро за гектар) і Mellersta Norrland (2 378 євро), а також у французькому регіоні Франш-Конте (2 580 євро).

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Найнижчі ціни на оренду в Словаччині

Серед 21 країни ЄС, за якими є дані, найвища середня річна ціна оренди ріллі або постійних пасовищ була зафіксована в Нідерландах — 914 євро за гектар. Натомість найнижчі ціни на оренду землі були у Словаччині (67 євро за гектар).

Серед регіонів ЄС оренда 1 га сільськогосподарської землі у 2023 році була найдорожчою в нідерландському регіоні Флеволанд (1 787 євро за гектар), Канарських островах в Іспанії (1 164 євро) і Північному Брабанті (1 111 євро) в Нідерландах.

Шведські регіони Övre Norrland і Mellersta Norrland мали найнижчу орендну плату за землю (24 євро за гектар у 2022 році), за якими йшли Стредне Словенско (40 євро за гектар) і Вісходне Словенско (43 євро за гектар) у Словаччині.

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