Скільки коштує сільськогосподарська земля в Україні (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки коштує сільськогосподарська земля в Україні (інфографіка)

Аграрний ринок
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Скільки коштує сільськогосподарська земля в Україні (інфографіка)
Скільки коштує сільськогосподарська земля в Україні (інфографіка)
567 322 га сільськогосподарської землі було придбано за три роки відкриття земельного ринку в Україні. Українці уклали 253 416 угод продажу земельних ділянок за середньою ціною у 41 тис. грн. за 1 га. Найбільше купували землю у 2023 році — 179 921 га.
Про це свідчить аналітика Опендатабот.
За весь час роботи ринку найбільш запитаними стали угіддя на Полтавщині: там продали 60 360 га. Середня ціна гектару землі в регіоні сягала 42.75 тис. грн. Далі йде Дніпропетровщина — 58 869 га, та Харківщина: 54 458 га
Скільки коштує сільськогосподарська земля в Україні (інфографіка)
Початок повномасштабної війни вплинув на запит покупців та ціни на угіддя.
  • За півроку 2024 українці придбали 17,036.6 га. землі на Полтавщині, в середньому, сплативши по 52.59 тис. грн за 1 гектар.
  • На Дніпропетровщині від початку поточного року продали 12,952.7 га по 34 тисячі грн.
  • А ось замість прифронтової Харківщини у трійку лідерів піднялась Кіровоградщина: 9,375.0 га по 38 тисяч грн за 1 га.
  • Найдорожчою цьогоріч стала земля на Івано-Франківщині: 101 тисяча за гектар.
Скільки коштує сільськогосподарська земля в Україні (інфографіка)
Наразі лише чверть земельних угідь змінюють власника через купівлю-продаж. Переважна більшість змін власників стосуються землі, яку отримують у спадок — це 65% відчужень.
Скільки коштує сільськогосподарська земля в Україні (інфографіка)
Нагадаємо, що 1 липня 2021 року в Україні відкрився ринок землі: можливість викупити угіддя для сільгоспробіт. На першому етапі купувати землю могли лише звичайні громадяни, проте вже з 2024 року ринок став відкритим й для бізнесу.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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